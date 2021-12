Jakie zasady rezerwacji lotów i zwrotów za bilety obowiązują po wprowadzeniu obostrzeń 30 listopada?

W obliczu przywrócenia restrykcji związanych z podróżowanie do UK, easyJet i TUI, British Airways oraz Thomas Cook wprowadziły zmiany w zakresie zarówno rezerwacji lotów i wycieczek, jak i procedur związanych ze zwrotami. O czym musimy wiedzieć?

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego "Yahoo! UK" wprowadzenie obostrzeń związanych z wykonywaniem testów PCR oraz obowiązku kwarantanny było "ogromnym ciosem" dla branży turystyczne, która jeszcze nie zdążyła się podnieść. Nowe regulacje w tej materii weszły w życie o godzinie 4:00 w poniedziałek 29 listopada. Co się zmieniło? Wprowadzono obwiązek testów testów PCR 2. dnia dla wszystkich podróżnych, również w pełni zaszczepionych. Każdego podróżnego (bez względu na szczepienie) obejmie obowiązek izolacji po przyjeździe do UK aż do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu PCR. Osoby podróżujące do UK z miejsc wpisanych na red list będą musiały wykonywać testy przed podróżą oraz dwa testy już w UK (2. i 8. dnia), a także poddawać się 10-dniowej kwarantannie hotelowej. Wszystko to płatne z własnej kieszeni. Dodatkowo, każdy pasażer musi jak zwykle wypełnić Passenger Locator Form. Więcej na temat tych regulacji pisaliśmy w artykule: "PILNE: Premier UK ogłosił powrót testów PCR dla WSZYSTKICH podróżnych zagranicznych. Pojawi się też nowe ograniczenie [WIDEO]".

Zasady umożliwiające zmianę lotu obowiązujące do końca tego roku zostały wydłużone do 31 marca 2022. Oznacza to, że do dwóch godzin przed wylotem można zmienić termin rezerwacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z kolei przepisy związane z "ochroną przed ograniczeniami w podróży", dzięki którym możliwy jest zwrot należności za podróż wakacyjną do kraju objętego zakazem podróży lub kwarantanną hotelową, zostały wydłużone aż do końca grudnia 2022. Klienci, który zarezerwowali wakacje na oficjalnej stronie easyJet Holidays mają jeszcze czas do północy, aby ją anulować lub zmienić termin

Biuro podróży TUI gwarantuje wszystkim klientom bezpłatną zmianę terminu swoich wakacji do 19 grudnia 2021 roku. Jednocześnie, w przypadku odwołania, nie będzie w stanie zwrócić kosztów.

Biuro podróży Thomas Cook nie podjęło jeszcze konkretnych działań w obliczu nowych regulacji. Rozmowy z klientami, którzy zaplanowali podróże w najbliższym czasie nadal trwają. "Wielu z nich jest chętnych do kontynuowania podróży i wykona testy PCR po powrocie, inni chcą przesunąć wakacje na późniejszy termin" - komentował rzecznik firmy. Wiadomo natomiast, że ci, którzy mają wykupione bilety na lot do Szwajcarii, mogą otrzymać pełen zwrot pieniędzy lub możliwość darmowej zmiany rezerwacji.

Linie lotnicze British Airways potwierdziły, że do końca sierpnia (przynajmniej) będzie obowiązywała polityka "book with confidence". Oznacza to, że możliwe będą bezpłatne zmiany terminy danego lotu oraz (w przypadku odwołania połączenia) zwrot pełnych kosztów.