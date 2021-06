Zasady kwarantanny w Polsce dla podróżnych z UK

Przypomnijmy, że według aktualnych reguł osoby podróżujące do Polski spoza strefy Schengen (w tym z UK) są objęte następującymi zasadami:

Każdy podróżny zostanie skierowany na 7-dniową kwarantannę po wjeździe do Polski.

Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba (czyli - nie zwalnia z niej test zrobiony w UK).

Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione (jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson lub po przyjęciu dwóch dawek szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTec).

Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik test na obecność koronawirusa zrobiony w Polsce, który został wykonany nie wcześnie, niż po tygodniu od przybycia z UK.

Przypomnijmy! Jeszcze do dnia 22 czerwca 2021 z kwarantanny w Polsce po przylocie z UK (trwajacej 10 dni) zwalniał negatywny wynik testu wykonany w ciągu 48 godzin od przylotu. Obecnie, ten zapis jest nieaktualny!

Dodajmy również, że zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia wariantem Delta.

Kto może być zwolniony z kwarantanny dla podróżnych w Polsce?

Powyższe reguły zasadniczo nie uległy zmianie, ale dodano małe ułatwienie w uzyskaniu zwolnienia z kwarantanny w Polsce. W przypadku podróży spoza strefy Schengen, jak dotąd z kwarantanny wjazdowej w Polsce zwolnieni byli między innymi ozdrowieńcy (do 6 miesięcy od przejścia COVID-19), osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką zatwierdzoną w UE (od ostatniego szczepienia musi jednak minąć co najmniej 14 dni), a także osoby, które wykonały test na koronawirusa w okresie do 48 godzin po przekroczeniu polskiej granicy i test ten wyszedł negatywny.

W zmienionym rozporządzeniu ministerialnym, które zaczęło obowiązywać 26 maja 2021, dodano jednak zapisy, mówiące o tym, że test zwalniający z kwarantanny wjazdowej można wykonać w dowolnym momencie i miejscu na terenie lotniska - czyli nie tylko po kontroli granicznej. Oznacza to, że test można wykonać już po wylądowaniu, ale jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej - w przypadku testu antygenowego, wynik otrzymamy dość szybko i możemy okazać go funkcjonariuszom podczas kontroli, co poskutkuje brakiem zgłoszenia do SANEPIDu, a więc natychmiastowym zwolnieniem z kwarantanny. Jest to drobna, ale istotna zmiana, która w praktyce może ułatwić życie wielu pasażerom. Nowy zapis w ministerialnym rozporządzeniu mówi, że z kwarantanny wjazdowej są zwolnione osoby, które:

"osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)".

Oczywiście, żeby powyższa opcja była możliwa do realizacji, na danym lotnisku musi funkcjonować punkt pobrań w strefie przed kontrolą graniczną - przed podróżą trzeba zatem dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na lotnisku, na które lecimy. Należy też pamiętać, że aby zostać zwolnionym z kwarantanny w Polsce, trzeba przedstawić Straży Granicznej odpowiednie udokumentowanie, potwierdzające, że spełniamy określone warunki zwolnienia z kwarantanny wjazdowej. W przypadku testu wykonanego na polskim lotnisku musi to być dokument w języku polskim lub angielskim, potwierdzający negatywny wynik testu.

Powyższe ułatwienie jest o tyle istotne, że wcześniej testy można było wykonać jedynie po przejściu kontroli celnej na lotnisku, czyli po formalnym przekroczeniu polskiej granicy. Wiązało się to z koniecznością zgłoszenia przez Straż Graniczną danego pasażera do sanepidu i automatycznego nałożenia kwarantanny. Nowe przepisy dopuszczają wykonanie testu jeszcze przed przejściem kontroli granicznej na lotnisku. W przypadku skorzystania z szybkich testów antygenowych będzie zatem możliwość całkowitego uniknięcia zgłoszenia do sanepidu i automatycznego nałożenia kwarantanny, ponieważ negatywny wynik testu będzie można pokazać przy kontroli granicznej funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy nie zakwalifikują nas do kwarantanny wjazdowej.

Czy dzieci muszą robić testy zwalniające z kwarantanny w PL?

Druga ważna zmiana, która pojawiła się z kolei w rozporządzeniu z 11 czerwca 2021, dotyczy zwolnienia z testów w przypadku dzieci. Kwarantannę w Polsce musi przejść każdy przyjezdny spoza strefy Schengen - nie ma dolnej granicy wiekowej. Do tej pory nie było też żadnych wyjątków, jeśli chodzi o dzieci. Aktualnie jednak dzieci do ukończenia 12. roku życia, podróżujące z dorosłym opiekunem, są w Polsce zwolnione z testów zwalniających z kwarantanny wjazdowej - jeśli opiekun, z którym podróżują, spełnia jeden z poniższych warunków:

posiada negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem polskiej granicy (maksymalnie 48 h przed)

jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną w UE.

Powyższa zasada, dotycząca testu wykonanego przez opiekuna, wydaje się problematyczna w przypadku podróżnych z UK (i generalnie spoza strefy Schengen), ponieważ według ogólnych zasad podróży do Polski, test wykonany w Wielkiej Brytanii nie zwalnia z kwarantanny w Polsce. W związku z tym pojawia się wiele wątpliwości, a między innymi następujące:

Czy w świetle nowych zasad w celu zwolnienia dziecka z testu zwalniającego z kwarantanny w Polsce rodzic/opiekun musiałby zrobić test w UK, a następnie w celu zwolnienia siebie z kwarantanny w Polsce musiałby i tak zrobić test drugi raz - w Polsce (pomimo wyniku negatywnego z UK)? Jeśli tak, to dlaczego test zrobiony przez rodzica/opiekuna w UK miałby zwalniać z kwarantanny dziecko, ale dorosłego już nie? A może dzieci do 12. roku życia podróżujące spoza strefy Schengen pod opieką dorosłych, nie mają szansy na zwolnienie z testu zwalniającego z kwarantanny w Polsce? Redakcja Polish Express kontaktowała się w tej sprawie z polskim SANEPIDem. Uzyskaliśmy informację, że SANEPID aktualnie nie jest w stanie udzielić jednoznaczych odpowiedzi na ten temat, ponieważ nie ustalono jeszcze interpretacji nowych zasad.