Zasady dotyczące podróży w UK. O czym bezwzględnie należy pamiętać i… gdzie można oraz warto pojechać

Restrykcje dotyczące podróży w UK zostały wprawdzie zniesione 17 maja, jednak zastąpił je tzw. system sygnalizacji świetlnej, a wyjazdy wakacyjne nadal związane są z dodatkowymi formalnościami. O tym, czego powinniśmy dopilnować udając się na wakacje, a także gdzie warto pojechać dowiesz się z naszego bezpłatnego e-booka „Wakacje 2021: Podróżowanie w czasie pandemii”.

Brytyjski rząd odradza wprawdzie w tym sezonie podróże zagraniczne w obawie przed kolejnymi mutacjami Covid-19, jednak po roku restrykcji i zbyt długiej izolacji domowej jesteśmy już spragnieni wakacji, zmiany scenerii i odpoczynku. Co zrobić, aby móc z tego skorzystać?

Zasady dotyczące podróży w UK

Aby tym, którzy nie mogą już dłużej czekać i pragną wyjechać na wakacje poza UK, ułatwić planowanie, postanowiliśmy stworzyć e-book z najważniejszymi informacjami dotyczącymi podróży z Wielkiej Brytanii i powrotu z wakacji na Wyspy.

W e-booku „Wakacje 2021: Podróżowanie w czasie pandemii” znajdziecie niezbędne konkrety na temat formalności związanych z podróżą, kwarantanny, testów PCR, lotów, ubezpieczenia, a także listy krajów, do których możecie się udać bez konieczności 10-dniowej izolacji po powrocie. I przede wszystkim samych destynacji, które oferują upragniony odpoczynek oraz przystępne ceny.

POBIERZ NASZ BEZPŁATNY E-BOOK "WAKACJE 2021: PODRÓŻOWANIE W CZASIE PANDEMII"

Wakacje 2021

To jednak nie wszystko, planując wakacje 2021 warto także pomyśleć o turystyce lokalnej, do czego zachęca brytyjski rząd i nie ukrywa, że w tym roku jest to najbezpieczniejsza opcja spędzenia swojego urlopu.

Tutaj także mamy dla was wiele kuszących propozycji, dzięki którym lepiej poznacie uroki kraju, w którym mieszkacie. Wielka Brytania niewątpliwie jest piękna, należy tylko wiedzieć, gdzie pojechać, aby tego doświadczyć.

W naszym e-booku znajdziecie zestawienie najpiękniejszych brytyjski plaż, nadmorskich kurortów, a także urokliwych i niezwykłych miejsc, o których istnieniu nie mieliście pojęcia. Wielka Brytania słynie też z zamków mających długą i burzliwą historię. Je także warto dodać do swojego planu wakacyjnego - bardzo możliwe, że któraś z tych budowli znajdzie się niedaleko waszej trasy podróży i szkoda by było ją przeoczyć.