WAŻNE: Zasady dla podróżujących z UK do Polski od 15 grudnia 2021

Od dziś (15 grudzień 2021) dla osób przybywających spoza strefy Schengen, w tym dla Polaków z Wielkiej Brytanii, nie przewidziano ŻADNYCH wyjątków w kwestii zwolnienia z testu na obecność koronawirusa przed przekroczeniem granicy RP.

W dniu wczorajszym na oficjalnych stronach rządowych opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2021 "zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii". Na jego mocy, od 15 grudnia 2021 roku zmieniają się zasady związane z podróżowaniem do Polski z innych krajów, które zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej z nich znajdują się kraje należące do UE i będące częścią strefy Schengen oraz Turcja (dzięki wypracowaniu specjalnego porozumieniu w tej kwestii). W drugiej grupie są kraje spoza Wspólnoty i Schengen, a więc także i Wielka Brytania. Z "naszego" punktu widzenia, z perspektywy polskiego emigranta żyjącego w UK, właśnie te regulacje są najważniejsze, to one nas dotyczą i im przyjrzymy się bliżej.

Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych WSZYSCY podróżujący są zobowiązani do wykonania testu na obecność koronawirusa przed przybyciem do Polski. Musi on zostać wykonany do 24 godzin przed przekroczeniem granicy RP. Z tego obowiązku nie zwalnia ani zaszczepienie, ani przechorowanie Covid-19. Rzecz jasna zostaniemy wpuszczeni do Polski tylko po okazaniu negatywnego wyniku testy na koronawirusa.

Jaki test należy wykonać przed przybyciem do Polski?

Zgodnie z najnowszymi informacjami dopuszczalny jest tylko test RT-PCR, choć jeszcze do niedawna można było posłużyć się testem antygenowym. Dodajmy również, że koszty takiego testu musimy pokryć z własnej kieszeni.

Jakie są zasady kwarantanny po przybyciu do Polski?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zacytujemy oficjalne polskie strony rządowe:

"Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 8 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego"

Kto jest zwolniony z obowiązku odbycia kwarantanny w Polsce po przybyciu z UK? Jak dalej czytamy na oficjalnych stronach:

unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w zakresie zaszczepienia przeciwko COVID-19, przechorowania COVID-19 lub negatywnego wyniku test w kierunku COVID-19;

zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z Unijnym Certyfikatem COVID.

Co z dziećmi? Zgodnie z poprzednio obowiązującymi zasadami "dzieci do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19" były zwolnione z kwarantanny, ale reguła ta nie została ujęta w aktualizacji zasad podróży. Wciąż jednak figuruje w zakładce "Dla podróżujących", więc zakładamy, że pozostaje nadal w mocy. Czy tak jest na pewno? Nie jesteśmy w 100% pewni.

WYJĄTEK:

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

PRZYPOMINAMY!

Przypomnijmy również, że nadal obowiązuje zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone 30 listopada i będą obowiązywać przynajmniej do 27 grudnia 2021 roku. Osoby, wracające z tych krajów, NIE MOGĄ zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

UWAGA!

Zaznaczmy to bardzo wyraźnie - powyższe opracowanie przygotowaliśmy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, uwzględniając wyłącznie oficjalne źródła rządowe, ale niestety bywa tak, że są niejasna i/lub sprzeczne.

ŹRÓDŁO:

Po wszelkiej informacje w związku z tą tematyką odsyłamy na oficjalne strony rządowe:

Przyjazd do Polski spoza strefy Schengen: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen

Granice i ruch międzynarodowy: https://www.gov.pl/web/koronawirus/granice-i-ruch-miedzynarodowy