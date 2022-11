Zarobki w Wielkiej Brytanii rosną, ale nie tak szybko jak inflacja - realnie zarabiamy... coraz mniej

Pomimo tego, że płace w Wielkiej Brytanii rosną w rekordowym tempie, to nadal nie są w stanie przegonić inflacji. W trzecim kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w UK było wyższe o 5,7 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

„Suche” statystyki mogą wyglądać imponująco, ponieważ mamy do czynienia z najbardziej dynamicznym wzrostem wynagrodzenia bazowego (liczonego jako „goła” pensa, bez premii) od roku 2000 wyjąwszy okres pandemii, kiedy pracownicy otrzymali duże podwyżki po powrocie do pracy z furlough. Niemniej, trzeba spojrzeć na ten wzrost w perspektywie rosnącej inflacji i po jej uwzględnieniu okaże się, że w ujęciu realnym zarobki spadły o 2,7%. Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku stopa inflacji określana w UK indeksem CPI w oficjalnych statystykach ONS przekroczyła wartość dwucyfrową i sięgnęła 10,1 proc. Ile konkretnie wynoszą zarobki w Wielkiej Brytanii? Jak podaje ONS średnie tygodniowe zarobki oszacowano na 621 GBP (całkowite wynagrodzenie, z wszelkimi premiami) i na 578 GBP (regularne wynagrodzenie, bez premii) we wrześniu 2022.

W jakiej sytuacji znajduje się obecnie brytyjski rynek pracy?

Wielka Brytania pod tym kątem znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ koszty życia rosną w najszybszym tempie od prawie 40 lat, głównie z powodu wojny na Ukrainie. Ceny energii i żywności poszybowały w górę, przez co wiele osób ma problemy z opłaceniem rachunków.

Średni regularny wzrost płac w sektorze prywatnym wyniósł 6,6% w okresie od lipca do września 2022 roku, a w sektorze publicznym - 2,2%. Poza szczytem pandemii był to największy wzrost odnotowany w sektorze prywatnym i największa różnica w tej kwestii między sektorem prywatnym a sektorem publicznym. Sektory handlu hurtowego, detalicznego, branży hospitality (hotele i restauracje) odnotowały największą regularną dynamikę wzrostu na poziomie 7,3%, z kolei sektor finansów i usług biznesowych wzrósł 6,2%.

Wynagrodzenia rosną w szybkim tempie, ale inflacja rośnie jeszcze szybciej

Dodajmy również, iż stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła nieznacznie do poziomu 3,6% w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wrzesień, w porównaniu z 3,5% w sierpniu (w ujęciu kwartalnym), jak podaje ONS w swoich oficjalnych wyliczeniach.

W jakiej kondycji znajduje się brytyjski rynek pracy? Wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii w okresie od lipca do września 2022 wyniósł 75,5%. Pozostaje w dużej mierze niezmieniony w stosunku do poprzedniego kwartału i jest o 1,1 punktu procentowego niższy niż przed pandemią koronawirusa (w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r.). W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba pracowników spadła, natomiast wzrosła liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek, jak podaje ONS.

Wciąż brakuje rąk do pracy, a bezrobocie nadal spada

Najbardziej aktualne szacunki dotyczące liczby zatrudnionych pracowników na Wyspach wskazują na kolejny miesięczny wzrost. Zatrudnionych zostało 74 000 osób i całkowita ilość brytyjskiej siły roboczej sięgnęła rekordowego poziomu 29,8 mln osób. Dodajmy jednak, iż Bank Anglii ostrzega, że wraz ze zbliżającą się na Wyspy recesją do 2025 roku liczba osób pozostających bez pracy będzie dwa razy większa, niż jest obecnie.

W okresie od sierpnia do października 2022 roku szacowana liczba wolnych miejsc pracy spadła w ciągu kwartału o 46 tys. do poziomu 1 miliona 225 tys. Mimo czterech kolejnych kwartalnych spadków liczba wolnych miejsc pracy nadal utrzymuje się na historycznie wysokich poziomach.

Bank Anglii ostrzega, iż do 2025 roku liczba bezrobotnych w UK się podwoi

Przypomnijmy, wcześniej pisaliśmy o zapowiedziach związanych z podniesieniem płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii. Jak donosi „The Times” stawka National Living Wage ma wzrosnąć o prawe 10 proc. do poziomu £10.40 za godzinę pracy. Obecnie, od kwietnia 2022 roku najniższa krajowa w UK wynosi £9.50 (wcześniej było to £8.91). Jeśli plany te zostaną zrealizowane, to w praktyce taki ruch będzie oznaczał podwyżkę dla około 2,5 miliona osób zatrudnionych w UK.

Wszystko wskazuje na to, że szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak chce wsłuchać się w zalecenia niektórych ekspertów i analityków i podnieść poziom minimalnego wynagrodzenia. Taki ruch z pewnością pomoże osobom zarabiającym najmniej w poradzeniu sobie z obecnym kryzysem kosztów utrzymania.

Przypomnijmy również, iż ceny żywności w Wielkiej Brytanii rosły w październiku w najszybszym tempie od ostatnich 14 lat, jak wynika z danych przekazanych przez ośrodek sondażowy Kantar. W październiku inflacja cen artykułów spożywczych w UK sięgnęła poziomu 14.7 proc. w skali roku. Dynamika wzrostów w tym zakresie jest najszybsza od 2008 roku i największa od czasów prowadzenia przez Kantar badań w tej kwestii. Warto w tym miejscu dodać, że ceny jedzenia rosną szybciej, niż ogólna stopa inflacji mierzona w UK indeksem CPI.

Taki wzrost cen produktów pierwszej potrzeby, jakimi są artykuły spożywcze, przekłada się średnio na wzrost rocznego rachunku za „grocieres” aż o 682 funty.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Councile mają zająć się pleśnią w mieszkaniach socjalnych. Jest ostra reakcja ministerstwa po śmierci 2-letniego chłopca

Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna

Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!