Zarobki w UK - w Irlandii Północnej płace poszły w górę o 1.2%

Osoby pracujące w Irlandii Północnej mogą cieszyć się, bo realnie zarabiają więcej - niewiele, bo niewiele, ale jednak więcej. W skali roki ich płaca poszła w górę o 1.2%.

Według danych NISRA (The Northern Ireland Statistics and Research Agency) przeciętne, realne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w Irlandii Północnej poszło w górę o 1,2% w ciągu ostatniego roku. Oznacza to, że typowe tygodniowe wynagrodzenie wzrosło z 528 GBP do 535 GBP. Dodajmy, że to czwarty wzrost zarobków w ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki czemu realne zarobki w Irlandii Północnej zbliżyły się do poziomu sprzed 2009.

W latach 2009–2014 rzeczywiste płace w Irlandii Północnej gwałtownie spadły i dopiero w ostatnim czasie zaczęły mozolnie wracać do poziomu sprzed kryzysu. Według NISRA ​​średnie roczne zarobki dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wzrosły do ​​ przeciętnej kwoty 27 500 funtów w skali roku.

Dla kontekstu dodajmy, że w całej Wielkiej Brytanii tygodniowe zarobki wzrosły realnie o 0.9%, do 585 funtów. Jak widać dynamika wzrostu była mniejsza, ale generalnie w Londynie lub Glasgow zarabia się lepiej, niż w Belfaście.

Warto zauważyć, że wzrost tygodniowych zarobków Irlandii Północnej w ciągu roku ponownie odpowiada sektor prywatny. Z kolei zarobki w sektorze publicznym spadły w ujęciu realnym. Niemniej, typowy pracownik sektora publicznego nadal zarabia około jedną trzecią więcej (625 funtów) niż typowy pracownik sektora prywatnego (479 funtów). Zaznaczmy jednak, że wynika to z tego, iż wiele nisko opłacanych zawodów, szczególnie w branży hotelarskiej i detalicznej, nie występuje w sektorze publicznym, w którym odsetek zawodów lepiej opłacanych jest po prostu wyższy.

Wyliczenia pokazują również, że odsetek nisko płatnych miejsc pracy w Północnej Irlandii jest najniższy od 20 lat, co stanowi około jedną piątą wszystkich miejsc pracy. Jest to jednak nadal najwyższy odsetek w całej Wielkiej Brytanii.