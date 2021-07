Zarobki w UK - ile wynosi średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii?

Ile wynosi średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii? Jaka jest różnica między zarobkami na pełnym etacie, a w niepełnym wymiarze godzin? Które zawody są najlepiej płatne?

Według danych ONS w 2020 roku średnia pensja w Wielkiej Brytanii wynosiła 38 600 funtów w skali roku w przypadku pracy wykonywanej w pełnym wymiarze godzin oraz 13 803 funtów rocznie za pracę w niepełnym wymiarze godzin. W porównaniu z rokiem poprzednim mamy do czynienia z niewielkim wzrostem. W 2019 roku średnia płaca w Wielkiej Brytanii za pracę w pełnym wymiarze godzin wyniosła 36 611 funtów, a w niepełnym wymiarze godzin - 12 495 funtów. Mediana wynagrodzeń za pracę w pełnym wymiarze godzin była również wyższa w skali rok do roku. W 2020 roku wyniosła ona 31 461 GBP za pracę w pełnym wymiarze godzin i 11 234 GBP za pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Zarobki w Anglii - jak pandemia wpłynęła na średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii?

Opierając się na danych ONS dotyczących roku 2020 wpływ Covid-19 na przeciętne zarobki na Wyspie nie był aż tak znaczący, jakby się mogło to wydawać. Dopiero dane za rok 2021 odzwierciedlą prawdziwy wpływ pandemii na nasze zarobki. Dodajmy, że oficjalne statystyki dotyczą danych między kwietniem a kwietniem (rok podatkowy w Wielkiej Brytanii).

Według danych dostarczonych przez ONS najgorzej sytuacja na Wyspie wyglądała między czerwcem a sierpniem 2020. W tym czasie mieliśmy do czynienia z dużą ilością zwolnień. Ich ilość była porównywalna do czasów kryzysu finansowego z lat 2008/09. Liczba nieplanowanych zwolnień wzrosła o 113 000 w skali roku do 227 000 ogółem. Roczny wzrost był największy od kwietnia do czerwca 2009 roku, a liczba zwolnień osiągnęła najwyższy poziom od maja do lipca 2009 roku.

Gender Pay Gap - ile wynosi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UK?

Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 7,4%, niemniej różnica biorąc pod uwagę wszystkich pracowników (zarówno tych full-time, jak i part-time) sięga już 15,5%.

Istnieje wiele czynników, które powodują, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są znacznie większe, gdy bierze się pod uwagę zarówno pracę w niepełnym, jak i pełnym wymiarze godzin. Po pierwsze, średnia stawka godzinowa osoby pracującej w niepełnym wymiarze godzin jest niższa, niż osoby pracującej w pełnym wymiarze godzin. Pracownicy w niepełnym wymiarze godzin zarabiają średnio 9,36 funtów za godzinę, podczas gdy pracownicy pełnoetatowi - około 14 funtów.

Po drugie, kobiety w Wielkiej Brytanii częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin niż mężczyźni. Podczas gdy 42% kobiet w Wielkiej Brytanii pracuje w niepełnym wymiarze godzin, tylko 15% mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Chociaż kobiety pracując w niepełnym wymiarze godzin mogą zarabiać nieco więcej niż mężczyźni. Niemniej, aż 58% kobiet nadal pracuje w pełnym wymiarze godzin i na tych stanowiskach zarabia około 10% mniej niż mężczyźni.

Średni zarobke w Anglii - jakie zawody wiążą się z najwyższym wynagrodzeniem?

Według wstępnych danych ONS dyrektorzy generalni po raz kolejny cieszą się przeciętnie najwyższym wynagrodzeniem w 2020 roku. Ich uposażenie jest większe nawet od zarobków pilotów linii lotniczych. Ile więc średnio zarabiają? Ich wynagrodzenie sięga 97 083 funtów rocznie. Co ciekawe, wśród wspomnianych pilotów istnieje duże zrożnicowanie wśród zarobków. Lekarze i profesjonaliści medyczni zajęli drugie miejsce, zarabiając średnio 79 767 funtów (mediana wynosi w ich przypadku 75 855 funtów).