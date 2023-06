Zaprzysiężenie nowego Lorda Majora Portsmouth przy dźwiękach Metalliki [wideo]

To nie była typowa ceremonia zaprzysiężenia nowego Lorda Majora w Portsmouth Guildhall. Następcę radnego Hugh Masona w lokalnej radziej miejskiej uroczyście objął swoje obowiązki przy dźwiękach piosenki Metalliki, a składając przysięgę odezwał się w języku klingońskim...

Obejmujący funkcję Lorda Majora w councilu w Portsmouth Tom Coles z ramienia Partii Pracy zdecydował się na nieco mniej tradycyjne podejścia do służby cywilnej. W trakcie uroczystej ceremonii zaprzysiężenia, jego drodze na podium towarzyszyły muzyka legendarnej metalowej kapeli, Metalliki. Konkretnie, w tle grał utwór „Eye Of The Beholder” z wydanego w 1988 roku albumu „... And Justice For All". Dodajmy, że utwór ten dotyczy narzuconych ograniczeń wolności słowa i wolności wypowiedzi w ogóle.





Zobaczcie sami, jak to wyglądało (i brzmiało):

Jakie były reakcje na taką oprawę muzyczną?

Wśród zebranej w sali publiczności początkowo pojawiły się uśmieszki, a niektórzy uwiecznili tę chwilę na swoich telefonach komórkowych.

Jakby sam wybór dość niekonwencjonalnej muzyki nie wystarczył, aby ceremonia była niezapomniana, nowy burmistrz zamieścił w swoim przemówieniu nawiązanie do kultowego serialu „Star Trek” cytując klingońskie przysłowie.

– Dotarcie tutaj poprzedzone było długą drogą i jestem zaszczycony, że mogę stanąć przed wami jako Lord Major – komentował na dorocznym posiedzeniu rady miasta, jak podajemy za Portsmouth's The News. – Nie mogę się doczekać, aby ten rok okazał się wspaniały dla mieszkańców tego wspaniałego miasta – dodawał.

Kim jest Tom Coles?

Tom Coles, który pracuje w szpitalu i wcześniej służył w Królewskiej Marynarce Wojennej, został po raz pierwszy wybrany do rady miejskiej w 2018, a następnie ponownie w 2022. Jego zastępcą będzie wieloletni radny Liberalnych Demokratów, Jason Fazackarley. Pełnił również funkcję burmistrza w roku komunalnym 2004/05.

– Bycie Lordem Majorem tego wspaniałego miasta było przywilejem – powiedział były burmistrz, Hugh Mason. – Mam nadzieję, że mój następca uzna to za równie interesujące i satysfakcjonujące jak ja”.

