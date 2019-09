Zapraszamy serdecznie na koncerty grupy JARY ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

Już w Piątek - 27 września, Jary Oddział Zamknięty rozpoczyna trasę "UK TOUR" koncertem w Southampton. Kolejno zespół zagra w Birmingham, Londynie, Edynburgu i Manchesterze. JARY to lider, założyciel i pierwszy wokalista występującego w początkach lat osiemdziesiątych zespołu.



Jak mówi zespół: "Po raz pierwszy w UK będzie Party wraz z Andzią, Ich marzenia i Pokusy.

Zróbmy więc Prywatkę !

Obudź się i z nami chodź !

Spróbuj Odmienić Los i posłuchaj jak wyglądał Ten Wasz Świat!

TO WIELKA DAWKA PRAWDZIWEGO ROCKA Z JARYM NA CZELE".

Specjalnie dla czytelników Polish Express lider zespołu Jary Oddział Zamknięty udzielił nam odpowiedzi na parę pytań:

Polish Express: Utwory Oddziału Zamkniętego są dobrze znane brytyjskiej Polonii. Powiedzcie, co jest dla Was największą motywacją przy organizowaniu trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii?

Krzysztof JARY Jaryczewski, lider zespołu: Nieznane. To, że gramy tam pierwszy raz, że gramy w kolebce rock&rolla i to że możemy dać radość Polakom na emigracji.

Czy przygotowujecie coś specjalnego dla Waszych polonijnych fanów?

Specjalnie na ta trasę skomponuję piosenkę i napiszę tekst.

Co najbardziej lubicie w Wielkiej Brytanii?



5 o’clock teatime:)

Co legenda polskiego rocka chciałaby przekazać czytelnikom Polish Express?

Że nieważne dokąd, ważne z kim, bądźcie z nami do zobaczenia na koncertach!





Krzysztof JARY Jaryczewski założył z Jarkiem Szlagowskim ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY. Dołączył do nich Wojtek Łuczaj-Pogorzelski i Paweł Mścisławski. Jaryczewski nagrał z zespołem dwie najważniejsze płyty “Oddział Zamknięty” i “Reda Nocą”. Był charyzmatycznym wokalistą, autorem większości muzyki i praktycznie wszystkich tekstów.

“Party”, “Obudź się”, “Ich marzenia”, “Ten wasz świat”, “Odmienić los”, “Andzia” (“Gandzia”), “Pech”, “Pokusy”, “Debiut” to piosenki, które na stałe wpisały się do historii polskiego Rocka.



Jary Oddział Zamknięty to powołana do życia na przełomie 2013 i 2014 roku formacja Krzysztofa Jaryczewskiego, jest kontynuacją Oddziału Zamkniętego w najlepszym jego okresie.

JARY to lider, założyciel i wokalista występującego w początkach lat osiemdziesiątych zespołu ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY. W tym roku przypada 40-lecie powstania Oddziału Zamkniętego i 35-lecie wydania pierwszego kultowego albumu.

Zapraszamy Was na powrót do przeszłości, na prywatkę jakiej nie przeżył nikt !!!





SKŁAD:

Krzysztof JARY Jaryczewski – wokal, gitara, harm. ustna;

Zbyszek Bieniak – wokal, chórki, przeszkadzajki;

Krzysztof Zawadka – gitara, chórki;

Andrzej PIERWIASTEK Potęga – gitara basowa, chórki;

Michał Biernacki – perkusja.

www.jaryoddzialzamkniety.com



BILETY DOSTĘPNE NA WWW.BILETY24.UK



SOUTHAMPTON - Piątek 27 wrzesień - "THE 1865"-Brunswick Square, SO14 3AR

BIRMINGHAM - Sobota 28 wrzesień - "The Crossing" - 1 Milk Street, B5 5SU

LONDON - Niedziela 29 wrzesień - "229 The Venue" - 229 Great Portland Street, W1W 5PN

EDYNBURG - Piątek 4 październik - "The Liquid Room" - 9C Victoria Street,EH1 2HE

MANCHESTER - Niedziela 6 październik - "Rebellion" - 2B Whitworth Street West, M1 5WZ



UWAGA ! KONCERTY KLUBOWE - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !