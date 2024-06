Styl życia Zapraszamy na Shakespeare & Poland Festival w Stratford-upon-Avon

Wraz z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Shakespeare & Poland w Stratford-upon-Avon. W ramach festiwalu zapraszamy do udziału w bogatym, weekendowym programie wydarzeń, które promują polskie dziedzictwo kulturowe oraz związki między Wielką Brytanią a Polską poprzez literaturę, teatr i muzykę.

Festiwal, organizowany we współpracy z polonijną organizacją Copernicana CIC z siedzibą w Stratford, kontynuuje tradycję poprzednich, cieszących się dużym uznaniem edycji. Inspirację czerpie z polskich akcentów obecnych w Stratford-upon-Avon, takich jak pomnik Jana Kochanowskiego, renesansowego poety polskiego, który został odsłonięty w 2022 roku w ogrodach Anne Hathaway’s Cottage przez Instytut Kultury Polskiej we współpracy z Shakespeare Birthplace Trust.

Pomnik Kochanowskiego symbolizuje silne więzi kulturowe między Wielką Brytanią a Polską i jest wyrazem trwałej przyjaźni oraz współpracy między środowiskami kulturowymi obu krajów. Festiwal Shakespeare & Poland ma na celu kultywowanie tych więzi i promowanie ich wśród nowej oraz istniejącej już publiczności.

Jak prezentuje się program Festiwalu Shakespeare & Poland w Stratford-upon-Avon?

Sobota, 22 czerwca, godz. 19:00

„Kamienny” (Made of Stone) – spektakl teatralny Stratford Playhouse

Tegoroczny festiwal rozpocznie się w sobotę 22 czerwca o godzinie 19:00 niezwykłą i magiczną produkcją teatralną „Kamienny” (Made of Stone) w Stratford Playhouse. Spektakl „Kamienny” to dzieło popularnego krakowskiego teatru ulicznego “Scena Kalejdoskop”. Widowisko familijne przedstawia narrację o romantycznym bohaterze, osadzoną w pejzażu popularnych bieszczadzkich legend i zapomnianych już bajań. Widz, wraz z aktorami, wkracza do magicznej krainy gór Bieszczadów – regionu, w którym niezwykłe legendy, tajemnicze wierzenia i fantastyczne opowieści przeplatają się z rzeczywistością utkaną wśród iście bajkowych krajobrazów.

Gdy ukochana głównego bohatera, Dobromiła, pewnego dnia zostaje porwana podczas burzy przez strasznego ducha lasów i bagien ‒ Biesa, zrozpaczony młodzieniec szuka jej dniami i nocami. Po jakimś czasie zaczyna ją jednak zapominać. Przerażony młodzieniec postanawia, że za każdym razem, gdy choć na chwilę zapomni o swej lubej, znajdzie wielki kamień i nie rozstanie się z nim, aż nie odnajdzie Dobromiły. Lata mijają, a głazów przybywa. Ciężkie kamienie zaczynają wrastać w jego skórę, aż w końcu porastają go całego.

Aby odnaleźć Dobromiłę, młodzieniec musi zmierzyć się ze zmaterializowanymi bohaterami bieszczadzkich opowieści. Peresłesnyk, Czady, Mawka, jadowite Żmije ‒ to tylko niektóre z postaci, jakie napotka na swojej drodze. W trakcie podróży dokonuje się w nim przemiana, którą przedstawiono w spektaklu niezwykle plastycznie ‒ z wykorzystaniem niesamowitych masek oraz wyjątkowych kostiumów. Niebanalna muzyka, stanowiąca ścieżkę dźwiękową spektaklu, mocno oddziałuje na odbiorcę i dopełnia baśniowej estetyki, a po obejrzeniu spektaklu długo jeszcze wybrzmiewa w pamięci widzów.

Spektakl jest przewidziany dla dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat.

Bilety: 10 GBP/7 GBP. Dostępne na TicketSource. Made of Stone at Stratford Play House event tickets from TicketSource

Drugiego dnia festiwalu, w niedzielę 23 czerwca, Instytut Kultury Polskiej we współpracy z Royal Shakespeare Company zaprasza do udziału w jednym z dwóch warsztatów tworzenia karnawałowych masek weneckich w Royal Shakespeare Theatre (The Welcome Space (Paccar Room) 2. piętro) w godzinach 10:30-11:30 lub 12:00-13:00.

Warsztaty, inspirowane szekspirowskim utworem Kupiec wenecki, prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów ze słynnego krakowskiego teatru ulicznego „Scena Kalejdoskop” (który poprzedniego wieczoru przedstawi spektakl teatralny „Kamienny” w Stratford Playhouse). Pozwolą uczestnikom poznać tajniki tradycyjnych technik robienia masek i samodzielnie stworzyć własną maskę do zabrania do domu. Uczestnicy poznają również metody używania masek do wyrażania charakteru i emocji.

Warsztaty są otwarte dla wszystkich – zarówno miłośników literatury, jak i tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tradycyjnym rzemiośle. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w robieniu masek, wystarczy chęć do poznawania nowych rzeczy i zaangażowanie w kreatywną pracę.

Warsztaty są BEZPŁATNE, ale konieczna jest rezerwacja. Dzieciom musi towarzyszyć rodzic/opiekun, który również musi zarezerwować bilet.

Rezerwacji można dokonać tutaj: Making Masks Workshop | Royal Shakespeare Company (rsc.org.uk)

Po pierwszym warsztacie tworzenia masek weneckich, w godzinach 11:30-12:00 w niedzielę 23 czerwca na Bancroft Terrace przed Royal Shakespeare Theatre odbędzie się BEZPŁATNE wydarzenie plenerowe, pod tytułem „Folkowe Refleksje” (Folk Reflections: Walkabout Performance), podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć trzy duże postaci na szczudłach występujące w efektownych, kolorowych kostiumach będących mariażem motywów ludowych z różnych regionów Polski. Ubiory aktorów szczudlarzy łączyć będą w sobie ręcznie malowane spódnice, piękne gorsety, koszule i korale, a także wzbudzające zachwyt maski.

Postacie wystąpią i będą chodziły między ludźmi, a widzowie będą mieli okazję zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Przedstawieniem tym pragniemy zaznaczyć nasz wkład w Tydzień Uchodźcy (Refugee Week), który w tym roku przypada na 17 – 23 czerwca 2024 r. pod hasłem „Nasz Dom” – „Dom to może być miejsce schronienia, uczucie albo stan umysłu. Można go znaleźć w zapachach, smakach i dźwiękach. Od ubrań, które nosimy, po słowa, z którymi dorastaliśmy. Obecny jest w jedzeniu, muzyce i sztuce. W naszych kulturach i krajobrazach.” (Strona internetowa Refugee Week)

Temat ten zostanie poruszony w przedstawieniu Folk Reflections za pomocą kolorowych, tradycyjnych strojów lalek, które przywołają u przedstawicieli polskiej społeczności natychmiast rozpoznawalny symbol dziedzictwa kulturowego oraz ich „domu”. Stanowią tym samym zaproszenie do refleksji nad swoją własną podróżą do Wielkiej Brytanii oraz są okazją dla osób spoza polskiej społeczności w Stratford Upon Avon do nawiązania interakcji i zapoznania się z polską kulturą i polską społecznością w Stratford.

Folk Reflections: Walkabout Performance jest BEZPŁATNE, nie jest wymagana rezerwacja – przedstawienie można obejrzeć na Bancroft Terrace przed Royal Shakespeare Theatre.

Folk Reflections Walkabout Performance Folk Reflections Walkabout Performance | Visit Stratford-upon-Avon (visitstratforduponavon.co.uk)

Dalszy ciąg drugiego dnia festiwalu będzie miał miejsce w niedzielę 23 czerwca o godzinie 15:00 w ratuszu miejskim w Stratford, kiedy to uznana gwiazda sceny i ekranu Dame Janet Suzman powróci do Stratford-upon-Avon, sceny wielu jej największych teatralnych sukcesów, aby wziąć udział w najważniejszym wydarzeniu tegorocznego programu Festiwalu Poland and Shakespeare – panelu dyskusyjnym „Transformations – Shakespeare’s theatre in Poland and the woman’s voice” (Transformacje – teatr Szekspira w Polsce i głos kobiecy), podczas której uczestnicy będą mogli wysłuchać rozmowy między czołowymi wykonawcami, reżyserami i uczonymi, badającymi niezwykły wpływ twórczości Szekspira w Polsce oraz kilku rewolucyjnych polskich inscenizacji, będących nowatorskimi przedstawieniami najważniejszych bohaterów jego sztuk.

W dyskusji weźmie również udział znana na całym świecie reżyserka teatralna i operowa Helena Kaut-Howson, która opowie o swojej rewolucyjnej inscenizacji wykonywanej przez wielokrotnie nagradzaną aktorkę Kathryn Hunter w roli Króla Leara z 1997 roku w Young Vic, kiedy to Kathryn została pierwszą anglojęzyczną kobietą, która wcieliła się w tytułową rolę Króla Leara.

Dame Janet Suzman, jak i Helena Kaut-Howson opowiedzą również o swoich znakomitych karierach zawodowych. Usłyszymy też głosy kobiecych naukowców – Tiffany Stern z Shakespeare Institute, profesor Elizabeth Schafer i Anety Mancewicz z Royal Holoway University London. Zobaczymy też dramatyczne przedstawienie w wykonaniu aktorki Hary Yannas jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich utworów literackich inspirowanych Szekspirem, pięknym i niemal zapomnianym monodramie „Śmierć Ofelii” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.

Dodatkowy Kontekst do Dyskusji Panelowej

Twórczość Szekspira zdobyła uznanie u polskich czytelników i artystów wraz z przybyciem aktorów szekspirowskich do Polski na przełomie XVI i XVII wieku, a ich znaczenie nabrało wagi zwłaszcza w czasach, gdy kraj dwukrotnie zniknął z mapy – najpierw w XVIII wieku, a następnie w 1939 roku, gdy do kraju wkroczyły wojska nazistowskie i ZSRR. Bohaterowie i opowieści szekspirowskie były wówczas postrzegane jako symbol wolności i własnej ekspresji, a polski teatr dokonywał niezwykle kreatywnych eksperymentów (czasem na tajnych scenach), zapewniając widzom namiastkę człowieczeństwa i ciepła w tym zimnym, ogarniętym wojną świecie. A także od czasu, gdy polska księżna Izabela Czartoryska odwiedziła Stratford w 1791 roku w poszukiwaniu pamiątek po pisarzu, który jej zdaniem najlepiej uosabiał wartości oświeconej ludzkości, głos kobiecy był kluczowy dla ewolucji ekscytującego związku Polski ze sztukami teatralnymi.

Pełna Lista Panelistów

Obok Dame Janet Suzman – aktorki, reżyserki i autorki książek o Szekspirze – w niedzielnej dyskusji panelowej udział wezmą: ciesząca się międzynarodową sławą reżyserka polskiego pochodzenia Helena Kaut-Howson (jej rewolucyjna inscenizacja, w której występuje zdobywczyni wielu statuetek, aktorka Kathryn Hunter w roli Króla Leara w 1997 roku sprawiła, że Hunter stała się pierwszą anglojęzyczną kobietą, która wcieliła się w tytułową rolę Króla Leara), profesor Tiffany Stern (prowadząca badania nad twórczością Szekspira i wczesnym dramatem współczesnym, zastępca dyrektora Institute: Research, The Shakespeare Institute), profesor Elizabeth Schafer (Royal Holloway London), Aneta Mancewicz (Royal Holloway University) i Hara Yannas (aktorka, która przedstawi dramatyczną lekturę jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich tekstów literackich inspirowanych Szekspirem, „Śmierć Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego).

Wydarzenie jest BEZPŁATNE, ale wymagana jest rezerwacja pod poniższym linkiem: TRANSFORMATIONS – Shakespeare’s theatre in Poland and the Woman’s voice (Panel Discussion) at Stratford Town Hall event tickets from TicketSource

Na zakończenie tegorocznego festiwalu, w niedzielę 23 czerwca o godzinie 19:00 w ratuszu miejskim w Stratford, odbędzie się koncert muzyki klasycznej „From Poland with Music”, który swymi lekkimi i lirycznymi utworami na skrzypce i fortepian w wykonaniu jednych z największych kompozytorów w kraju przybliży słuchaczom żywą i różnorodną tradycję muzyczną w Polsce.

Podczas koncertu zabrzmią utwory m.in. Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara oraz muzyczna niespodzianka!

W koncercie wystąpią utalentowane i uznane artystki Anna Szałucka (fortepian) i Jaga Klimaszewska (skrzypce), których wkład do międzynarodowej sceny muzycznej jest nie do przecenienia i które przybliżą bogactwo polskiej muzyki publiczności na całym świecie. Cały dochód ze sprzedaży biletów na koncert zostanie przekazany na rzecz The Shakespeare Hospice.

Bilety na występ kosztują 15 GBP i można je nabyć za pośrednictwem poniższej strony:

From Poland with Music w Ratuszu w Stratford bilety na wydarzenie w TicketSource

From Poland with Music at Stratford Town Hall event tickets from TicketSource

Więcej informacji i pełny program wydarzeń Shakespeare & Poland Festival 2024 można znaleźć na stronie festiwalu:

https://instytutpolski.pl/london/2024/05/29/shakespeare-poland-festival-22-23-june-2024/

