Zapowiedź meczów 1/4 finału na mundialu — przed nami wielkie futbolowe emocje! (MŚ 2022 w Katarze)

Za nami pierwszy etap fazy pucharowej mundialu, czyli mecze 1/8 finału, a przed nami — starcia ćwierćfinałowe, które wyłonią dwie pary półfinałowe. Mecze odbędą się 9 i 10 grudnia. Kto zagra z kim?

W Katarze w grze pozostały jedynie najlepsze piłkarskie ekipy świata, choć w 1/8 finału nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć. Już za klika dni czekają nas piłkarskie starcia, które zadecydują o tym, jakie zespoły zagrają w półfinale. Czego można oczekiwać po meczach 1/4 finału?

Mecz 58: CHORWACJA — BRAZYLIA (9 grudnia 2022, piątek, Education City Stadium, Ar-Rajjan)

„Canarinhos” jechali do Kataru jako jedni z faworytów do Złotej Nike i potwierdzają, że faworytami są. Zespół prowadzony przez trenera Tite wygrał grupę G, pomimo strzelenia mniejszej liczby bramek niż każdy z ich przeciwników i pomimo nieobecności lidera i gwiazdy drużyny Neymara, który zmagał się z kontuzją prawej kostki. W meczu 1/8 finału z Koreą Południową zobaczyliśmy nieco brazylijskiej piłkarskiej samby, Brazylijczycy rozstrzygnęli jego losy w zasadzie w pierwszej połowie, strzelając 4 gole, a do tego grali po prostu pięknie. W Katarze może nie zawsze tak się prezentowali, ale to zespół właściwie bez słabych punktów, z jakością w każdej formacji, z odpowiednim balansem między atakiem a obroną.

Z kolei Chorwaci potrzebowali karnych, aby rozprawić się w 1/8 z walecznymi Japończykami, którzy w rozgrywkach grupowych potrafili pokonać i Niemców, i Hiszpanów. W fazie grupowej (drugie miejsce w grupie F) zespół Zlatko Dalicia może nie zachwycał, ale wicemistrzowie świata grają konsekwentnie swój futbol, są otrzaskani w walce o najwyższą stawkę i mają w swoich szeregach genialnego Lukę Modricia, więc nigdy nie można ich skreślać.

Mecz 57: HOLANDIA — ARGENTYNA (9 grudnia 2022, piątek, Lusail Stadium, Lusajl)

Zgodnie z oczekiwaniami Holendrzy zapewnili sobie miejsce w 1/4 finału mundiali pokonując USA 3:1, a Argentyńczycy odprawili Australię 2:1. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta w starciu między zwycięzcą grupy C a zwycięzcą grupy A. Holandia i Argentyna wspólnie zapisały piękną kartę w historii mundiali, mierząc się ze sobą aż pięciokrotnie. Ostatnio, w 2014 górą byli „Albicelestes”, jak będzie teraz?

Trener „Oranje” Louis van Gaal nie boi się odważnych deklaracji i nie ukrywa, że do Kataru przyjechał do złoto. Czy brzydko, ale skutecznie grająca Holandia zatrzyma Lio Messiego przed zdobyciem upragnionego mistrzostwa świata?

Mecz 60: MAROKO — PORTUGALIA (10 grudnia 2022, sobota, Al Thumama Stadium, Doha)

Miała być kolejna odsłona derbów Półwyspu Iberyjskiego, ale skazywane na pożarcie Maroko sprawiło (jedyną!) sensację w 1/8 finału i pokonało faworyzowaną Hiszpanię. W 1/4 finału „Lwy Atlasu” znowu zdają się na przegranej pozycji, znowu przystępują do rywalizacji, jako „underdog” grając z (teoretycznie!) mocniejszym rywalem, którego nie mają prawa wyeliminować. Portugalczycy dosłownie przejechali się w 1/8 finału po Szwajcarach wygrywając aż 6:1, a w swoim pierwszym występie w podstawowej jedenastce młodziutki Goncalo Ramos popisał się hat-trickiem.

Większość meczu na ławie przesiedział wielki Cristiano Ronaldo. Wygląda na to, że było to świetne posunięcie ze strony trenera Fernando Santosa, bo jego zespół prezentuje się na boisku lepiej, gdy nie ma na nim CR7. Czy zespół, który wygrał grupę H, pójdzie w ślady (nieobecnych już w Katarze) Niemców, którzy słynęli z tego, że na mundialach czy Euro byli drużyną typowo turniejową i rozkręcali się z meczu na mecz? Wiele na to wskazuje...

Mecz 59: ANGLIA — FRANCJA (10 grudnia 2022, sobota, Al Bayt Stadium, Al-Chaur)

Z pewnością na ten mecz kibice w UK czekają najbardziej. Anglicy w Katarze idą jak burza, na turnieju jeszcze nie przegrali nawet meczu, a w 1/8 finału nie pozostawili żadnych wątpliwości, że są lepsi od Senegalu, wygrywając 3:0. Ekipa „Lwów Albionu” w przeciągu ostatnich lat wróciła do futbolowej elity, czego dowodem jest 4. miejsce na MŚ w 2018 i srebrny medal na Euro 2020, ale czy w 2022 futbol wreszcie wróci do domu?

Łatwo nie będzie, bo broniący tytułu Francuzi mają wszystko argumenty, aby ponownie zameldować się w finale, a może i sięgnąć po Złotą Nike. „Tricolores” bez najmniejszych problemów wyszli z grupy D, jako pierwsi zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W 1/8 finału pewnie pokonali Polskę 3:1, a z Kylianem Mbappé w formie (obecny król strzelców turnieju, trafił 5 razy w 4 meczach) są w stanie wygrać z absolutnie każdym rywalem.

A jak prezentuje się drabinka turniejowa w perspektywie półfinałów?

Mecz 61: CHORWACJA/BRAZYLIA — HOLANDIA/ARGENTYNA (13 grudnia, wtorek, Lusail Stadium, Lusajl).

Mecz 62: MAROKO/PORTUGALIA — ANGLIA/FRANCJA (14 grudnia, środa, Al Bayt Stadium, Al-Chaur).



