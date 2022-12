„Zapomniany zakątek” Anglii. W tych trzech miastach inflacja dotyka mieszkańców bardziej niż gdzie indziej

Burnley, Blackpool i Blackburn – mieszkańcy tych trzech miast mówią, że żyją w „zapomnianym zakątku” Anglii. To właśnie tutaj, na terenie hrabstwa Lancashire, inflacja daje się we znaki bardziej, niż gdzie indziej.

Biedny korytarz w Lancashire

Inflacja daje się we znaki ludziom w całej Wielkiej Brytanii, ale to właśnie tutaj, w tzw. korytarzu Lancashire, Wyspiarze odczuwają ją najmocniej. Chodzi o trzy miasta - Burnley, Blackpool i Blackburn, gdzie miejscowi czują się „zapomniani” przez rząd i gdzie najbardziej odczuwają fiasko polityki torysów w zakresie „wyrównywania szans”. - Staramy się, żeby jakoś to było, ale tak naprawdę nie widzę światełka na końcu tunelu – mówi na łamach „The Independent” młoda Brytyjka, która prowadzi w Burnley cukiernię i która musiała podnieść ceny swoich wyrobów blisko dwukrotnie, żeby przetrwać.

W tych miastach w Lancashire żyje się trudniej, niż gdzie indziej

Badanie dotyczące poziomu życia przy obecnym poziomie inflacji przeprowadził think tank The Centre for Cities. Wyspiarze zostali dotknięci w ostatnim roku gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, a inflacja w Anglii oscylowała w miesiącach jesiennych w okolicy 11 proc. Jednak według ekspertów Center for Cities sytuacja różnie wygląda w różnych częściach kraju, a Burnley, Blackburn i Blackpool to jedne z miast najbardziej dotkniętych wzrostem cen. Po przeanalizowaniu danych dotyczących wzorców wydatków i płac w każdym dużym mieście w Wielkiej Brytanii, think tank ustalił, że w Burnley inflacja osiągnęła najwyższy poziom w całym kraju - 13 proc. Niewiele lepiej wypadło w porównywarce Blackpool, położone zaledwie 40 mil od Burnley, gdzie inflacja wyniosła 12,6 proc. (ex æquo z Glasgow). Na trzecim natomiast miejscu znalazło się miasto Blackburn, które usytuowane jest pomiędzy Blackpool i Burnley i gdzie wzrost cen towarów i usług wyniósł 12,4 proc. (ex æquo z Dundee).

Te trzy miasta w Lancashire konsekwentnie utrzymywały się na najwyższym poziomie inflacji przez cały rok.

Dlaczego miasta na północy Anglii są najbardziej dotknięte przez inflację?

Eksperci think tanku The Centre for Cities podają dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Jedną z nich są niewystarczające zasoby mieszkaniowe, a drugą - zależność od podróży samochodem. Zwłaszcza ten drugi czynnik sprawia, że mieszkańcy Lancashire muszą stawić czoła galopującym cenom energii i paliw. Afrasiab Anwar z Burnley Council powiedział na łamach „The Independent”, że jego miasto z nawiązką spełnia oba kryteria. Domy są „słabo izolowane”, a mieszkańcy muszą poruszać się własnymi samochodami, ponieważ brakuje środków transportu publicznego. A radni skarżą się, że nie tylko nie otrzymali dofinansowania do tak potrzebnych programów, jak rozwój transportu publicznego, ale wręcz zostało im ono w ostatnim czasie ograniczone.

Jednocześnie biedniejsze gospodarstwa domowe wydają większą część swoich dochodów na opłacenie podstawowych potrzeb, takich jak energia czy żywność. Natomiast w związku z tym, że ceny gwałtownie rosną, to notują one większy proporcjonalny wzrost kosztów niż rodziny zamożniejsze.

Burnley, Blackburn i Blackpool – biedny zakątek na mapie Anglii

Już w rządowej analizie z 2019 roku Burnley, Blackburn i Blackpool zostały uznane za jedne z najbardziej potrzebujących miast w Anglii. - Ludzie bardzo obawiają się, dokąd prowadzi ta inflacja. Jesteśmy jednym z najbardziej zaniedbanych okręgów w kraju, więc w niektórych przypadkach będziemy na pierwszej linii frontu – mówi zastępca przewodniczącego Blackpool Council, Ivan Taylor. A Zubair Desai, doradca ds. energii w organizacji charytatywnej IMO dodaje, że obserwuje, jak na „bardzo ubogich” obszarach Blackburn ludzie codziennie walczą o przetrwanie. - Poszedłem do jednego domu, w którym jest szczególnie ciężko. Tam jest starsza pani mieszkająca samotnie. Nie miała papieru toaletowego ani benzyny, jej prąd był na kredyt, nie miała włączonych świateł. To tylko jeden z wielu przypadków, w Blackburn w tej chwili, niestety.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Michael Gove przedstawił plany dotyczące zmniejszenia regionalnych nierówności, które obejmowały między innymi utworzenie lepszych połączeń, inwestycję w płace i edukację. Ale szybko okazało się, że planowane inwestycje pozostały na papierze. Cllr Anwar z Burnley Council mówi, że większość okręgów w Lancashire potrzebuje pomocy przy wyrównywaniu szans, ale ta nie nadchodzi. Dodatkowo miasta w hrabstwie muszą ze sobą konkurować, aby otrzymać jakże niezbędne wsparcie.



