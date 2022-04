Zapasy paliwa na niektórych stacjach w UK spadły o połowę! To z powodu wzmożonego ruchu przed Świętami Wielkanocnymi

Fot. Getty

Wzmożony ruch na drogach i na lotniskach w przeddzień Świąt Wielkanocnych spowodował znaczące spadki w ilości paliwa dostępnego na stacjach benzynowych w UK. Na niektórych stacjach ilość benzyny i oleju napędowego zmniejszyła się o połowę.

Z najnowszych danych wynika, że zapasy benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii są o połowę mniejsze niż zwykle. Podaż benzyny na stacjach we wschodniej Anglii na dzień 10 kwietnia wynosił średnio 19 proc., w Anglii południowo-wschodniej – 21 proc., a w Londynie – 22 proc.. A to stanowi znaczący spadek w porównaniu ze średnią sprzed pandemii, która wynosiła 40 proc. Podobnie jest zresztą z podażą oleju napędowego, którego zapasy spadły w ostatnich dniach do średnio 23 proc. na stacjach we wschodniej Anglii, podczs gdy średnia sprzed pandemii wynosiła w tym względzie 48 proc. W Londynie zapasy oleju napędowego spadły do 24 proc. z 46 proc. przed pandemią, podczas gdy w południowo-wschodniej Anglii obniżyły się do 26 proc. z 47 proc.

W weekend wielkanocny mieszkańcy UK odbędą blisko 28 mln podróży samochodem

To, że na stacjach benzynowych w UK maleją zapasy paliwa, nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. W końcu, jak informowały media już kilka dni temu, mieszkańcy UK planują odbyć w weekend wielkanocny blisko 28 mln podróży samochodem. Jednak na razie nie ma większych powodów do obaw, ponieważ zapasy paliwa nadal są na stosunkowo wysokim poziomie, zwłaszcza w porównaniu do zeszłej jesieni. A przypomnijmy, że w czasie niedoborów paliwa pod koniec września ubiegłego roku dostawy benzyny spadły do 12 proc. we wschodniej Anglii i w południowo części kraju i do 13 proc. w Londynie.

Zapasy paliwa w UK

Poniżej prezentujemy Wam, jakimi zapasami paliwa dysponują stacje benzynowe w Wielkiej Brytanii:

Anglia północno – zachodnia 37 proc.

Anglia północno – wschodnia 34 proc.

Yorkshire&the Humber 33 proc.

Szkocja 30 proc.

Anglia południowo-zachodnia 28 proc.

Walia 28 proc.

East Midlands 27 proc.

West Midlands 25 proc.

Londyn 22 proc.

Anglia południowo-wschodnia 21 proc.

Anglia Wschodnia 19 proc.

Wielka Brytania 27 proc.

Poziom sprzed pandemii 40 proc.