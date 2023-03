Zapadła decyzja w sprawie zamrożenia cen energii. Do kiedy pozostanie w mocy Energy Price Guarantee?

Jeremy Hunt zapowiedział, że ceny nie wzrosną powyżej dotychczasowego poziomu, ale tak będzie tylko do czerwca.

Jeremy Hunt ogłosił w środę w ramach wiosennego budżetu, że Energy Price Guarantee, czyli „zamrożenie” cen energii na poziomie do 2500 funtów rocznie dla gospodarstw domowych będzie obowiązywało do czerwca.

Kanclerz skarbu zamierzał wstrzymać rządowe dotacje do rachunków za energię od kwietnia, ale zmienił zdanie. W ramach wiosennego budżetu poinformował, że roczne rachunki za energię dla gospodarstw domowych – które w kwietniu miały wzrosnąć do ponad 3000 funtów – pozostaną zamrożone na poziomie do 2500 funtów.





Energy Price Guarantee pozostaje

W corocznym przemówieniu dotyczącym wiosennego budżetu w Izbie Gmin, Jeremy Hunt powiedział:

- Po wysłuchaniu przedstawicieli takich jak Martin Lewis i innych ekspertów potwierdzam dzisiaj, że gwarancja ceny energii pozostanie na poziomie 2500 funtów przez następne trzy miesiące. Oznacza to, że pułap 2500 funtów dla typowego gospodarstwa domowego będzie obowiązywał nadal, gdy ceny energii pozostaną wysokie przed oczekiwanym spadkiem cen od lipca. Pozwoli to przeciętnej rodzinie zaoszczędzić kolejne 160 funtów oprócz już ogłoszonych środków wsparcia energetycznego.

Gwarancja do lata

Hunt, uchodzący za nowego brytyjskiego zwiastuna złych wieści po katastrofalnym upadku Kwasi Kwartenga, wprowadził spodziewany zwrot w sprawie wsparcia dotyczącego rachunków za energię.

Rząd potwierdził w środę rano, że Energy Price Guarantee, dzięki której oszczędzono milionom osób bólu związanego z rosnącymi rachunkami za energię, zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Premier Rishi Sunak powiedział, że gwarancja pozostanie w mocy do lata, gdyż wtedy „oczekuje się spadku” hurtowych cen gazu ziemnego. Wiadomość ta prawdopodobnie przyniesie ulgę mieszkańcom Wysp, którzy borykają się z brakiem gotówki, związanym ze stopą inflacji wynoszącą 10,1 proc., która powoduje wzrost cen żywności i paliw, a także rosnącą luką płacową, rosnącymi stopami procentowymi i brakami na półkach z owocami i warzywami w supermarketach.

Nie było jednak żadnych wiadomości na temat przedłużenia jednorazowej dotacji w wysokości 400 funtów, która była dostępna na pokrycie rachunków za energię w okresie zimowym w miesięcznych ratach. Miliony gospodarstw domowych automatycznie otrzymały wsparcie, administrowane przez dostawców energii, ale teraz ma się ono zakończyć 1 kwietnia.

Liczniki przedpłatowe nie będą droższe

Rząd zniesie również „karę dotyczącą przedpłaty” za rachunki za energię, która powoduje, że gospodarstwa domowe z licznikami przedpłatowymi są obciążane wyższymi opłatami niż w przypadku polecenia zapłaty. Zmiana wejdzie w życie w lipcu i ochroni ponad cztery miliony gospodarstw domowych przed zapłaceniem kary, powiedział Hunt.

Ofgem poinformował wczoraj, że firmy energetyczne nie będą mogły z końcem marca ponownie instalować przymusowych liczników przedpłatowych. Regulator energii pierwotnie ustanowił tymczasowy zakaz instalowania liczników.

Nie będzie przymusowych instalacji liczników przedpłatowych

- Ale dzisiaj idę dalej – powiedział Hunt – i potwierdzam, że zrównamy ich opłaty z porównywalnymi opłatami za polecenie zapłaty.

Niektóre firmy energetyczne zmuszały klientów do przechodzenia - wbrew ich woli - na liczniki przedpłatowe, co czasem prowadziło do karygodnych sytuacji, w których instalatorzy włamywali się do domów ludzi.

Organizacje na rzecz walki z ubóstwem ostrzegają, że ci, którzy mają liczniki przedpłat, są bardziej narażeni na wykorzystywanie i należą do 6,7 miliona gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie energetycznym.

Budżet pod hasłem powrotu do pracy

Wiosenny budżet został ogłoszony pod hasłem „powrotu do pracy”. I będzie miał na celu rozwiązanie brytyjskiego „problemu braku aktywności ekonomicznej”, chociaż działacze obawiają się, że zmusi to wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji i osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi do „nieodpowiedniej pracy”.

Krytycy twierdzą, że polityka multimilionera mająca na celu obniżenie kosztów utrzymania najzwyczajniej nie idzie wystarczająco daleko – zwłaszcza w kwestii rozszerzenia limitu cen energii.

Dyrektor naczelny National Energy Action, Adam Scorer, powiedział:

- Rozsądek zwyciężył w dzisiejszym budżecie. Energy Price Guarantee została słusznie przedłużona na obecnym poziomie. Oznacza to, że średni roczny rachunek wyniesie około 2500 funtów. A klienci korzystający z przedpłaty nie będą już obciążani wyższymi opłatami za energię niż klienci korzystający z polecenia zapłaty – coś, o co od dawna zabiegaliśmy. Jednak program w zakresie wsparcia dotyczącego rachunków za energię zakończył się, co oznacza, że ​​gospodarstwa domowe będą w gorszej sytuacji o 67 funtów miesięcznie. Rachunki za energię od kwietnia będą wyższe niż kiedykolwiek w czasie kryzysu. 7,5 miliona brytyjskich gospodarstw domowych znajdzie się w ubóstwie energetycznym – wzrost z 6,7 miliona. Koszty związane z ciepłym i bezpiecznym domem będą wciąż poza zasięgiem milionów.

