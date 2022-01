Zanim zadzwonisz na pogotowie, najpierw skontaktuj się z NHS 111 online

artykuł dostarczony przez NHS

„To będzie zima inna niż wszystkie”, podkreśla główny lekarz angielskiego NHS, który zachęca nas do korzystania z usługi NHS 111 online, aby szybko uzyskać pilną poradę lekarską.

Ponieważ przewiduje się, że w tym roku więcej osób zachoruje na grypę, a szpitale już leczą zwiększoną liczbę pacjentów zakażonych wirusem COVID-19, NHS 111 online oferuje alternatywny sposób na uzyskanie natychmiastowej porady lekarskiej.

Dane z września wykazały, że NHS odnotowało już rekordowe zapotrzebowanie na usługi ratunkowe – karetki pogotowia wyjeżdżały 76 tysięcy razy do przypadków zagrożenia życia, a operatorzy obsługujący połączenia odebrali ponad milion telefonów od osób dzwoniących pod numer 999.

Rekordowe zapotrzebowanie odnotowano również w przypadku usługi telefonicznej NHS 111, gdzie co siedem sekund odbierano jedno połączenie.

Zaleca się, aby w przypadku pilnych, ale niezagrażających życiu potrzeb medycznych, najpierw odwiedzić serwis NHS 111 online, zamiast udawać się bezpośrednio na ostry dyżur (ang. Accident and emergency services, w skrócie: A&E). Dostęp do tej usługi można uzyskać, odwiedzając stronę internetową 111.nhs.uk.

Ludzie korzystają z usługi 111 online z wielu powodów, w tym również w celu weryfikacji swoich objawów oraz tego, czy uraz lub choroba wymagają dalszych badań, w celu uzyskania informacji o dostępnych usługach w zakresie zdrowia psychicznego lub w celu uzyskania porady na temat sposobu przyjmowania leków.

Po skontaktowaniu się z numerem 111, może również zostać zorganizowana pilna wizyta lekarska w tzw. Urgent Treatment Centre. Może się odbyć np. w: przychodni, aptece, klincea dentystycznej, czy na ostrym dyżurze w szpitalu, jeśli tego wymaga sytuacja.

Jeśli Ty lub Twoja bliska osoba dostaliście nagłych niepokojących objawów lub doznaliście urazu zagrażającego życiu, zawsze należy skorzystać z numeru ratunkowego 999.

Po prostu najpierw pomyśl o numerze 111. zanim zadzwonisz na pogotowie, wejdź na stronę NHS 111 online 111.nhs.uk lub zadzwoń pod numer 111.