Z OSTATNIEJ CHWILI: Zamknięto lotnisko w Liverpoolu po tym, jak samolot wpadł w poślizg przy lądowaniu

Karon Grieve, kupiła za 46 funtów bilet z Glasgow do Grecji i miała cały samolot dla siebie. 57-letnia Szkotka zrobiła zdjęcie, na którym widać za nią same puste miejsca.

Największa wpadka Ryanaira: Lot z London Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, zajął dobę! W sprawie interweniował nawet grecki rząd

Do nieprawdopodobnego wręcz chaosu doszło w Ryanairze, gdy lot z londyńskiego lotniska Stansted do Grecji, który miał trwać 3 godziny, wydłużył się do 24 godzin. Doszło nawet do interwencji greckiego rządu.