Zamiast ciężarówek - pociągi „pełne wina” uratują Wielką Brytanię przed niedoborem alkoholu na Boże Narodzenie

Fot. Getty

Brytyjczycy znaleźli wreszcie sposób na uniknięcie niedoborów alkoholu na Boże Narodzenie. Zamiast ciężarówek, wino z portów w głąb kraju przewiozą… pociągi!

Jak powszechnie wiadomo, Brytyjczycy nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia bez butelki dobrego wina. W związku z niedoborem kierowców ciężarówek i widmem niedostatku alkoholu na sklepowych półkach tuż przed świętami, mieszkańcy UK postanowili więc znaleźć sposób na uniknięcie „tragedii” w tym względzie.

Pociągi pełne wina uratują brytyjskie święta

Jaki to sposób? Otóż, zamiast ciężarówkami, w tym roku wino importowane spoza UK będzie przewożone z brytyjskich portów w głąb kraju pociągami towarowymi. Jak dokładnie ma przebiegać transport? Na jakich trasach mają jeździć pociągi pełne wina?

Od teraz aż do 25 grudnia 2021 co tydzień lub nawet częściej przez Wielką Brytanię będą przejeżdżać „pociągi pełne wina”. Network Rail współpracuje w tym zakresie z różnymi przewoźnikami towarowymi w UK, w tym z Felixstowe i Freightliner. Network Rail zadbała między innymi o to, by pociągi towarowe w UK były w stanie przetransportować około 4,5 miliona butelek szlachetnego alkoholu.

Przykładowo, jedna z tras ma przebiegać z portu Tilbury do Daventry. Według doniesień portalu Metro, pierwszy pociąg, przewożący około 643 000 butelek, opuścił port Tilbury w ubiegłą niedzielę, kierując się do Daventry w Northamptonshire. Pociągi na tej trasie z podobnym ładunkiem ma kursować o tydzień do 19 grudnia.

Po dotarciu do stacji docelowej, alkohol ma być dostarczany już lokalnie do supermarketów takich, jak Tesco czy Sainsbury’s. W ten sposób, pomimo niedoboru kierowców HGV na Wyspach, wina na brytyjskie święta Bożego Narodzenia na pewno nie zabraknie.