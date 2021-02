Zamarzający deszcz, oblodzenia i wiatr dochodzący nawet do 80 mil na godzinę. Pogoda da nam się we znaki

Met Office wydało alerty pogodowe dla prawie całej Szkocji, północnej Anglii i rejonu Midlands, które potrwają do godziny 21:00 w niedzielę i dotyczą niebezpiecznych oblodzeń, zamarzającego deszczu i silnych porywów wiatru dochodzących nawet do 80 mil na godzinę.

W niedzielę mieszkańcy głównie północnych części kraju borykają się z problemami na drogach związanymi z trudnymi warunkami pogodowymi.

Niskie temperatury

W niedzielę w ciągu dnia nastąpił nieznaczny wzrost temperatur, które w nocy w Szkocji sięgały -8 stopni, a w Anglii i Walii -5 stopni Celsjusza, do 2 stopni Celsjusza zwłaszcza we wschodnich rejonach.

Luke Miall z Met Office powiedział:

- To będzie ciężki i zimny dzień. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z zamarzającym deszczem i oblodzeniami, w połączeniu z tymi silnymi wiatrami.

Silne porywy wiatru

Oprócz niebezpiecznych oblodzeń na północy, mamy także do czynienia z silnymi porywami wiatru. W tej sprawie wydano żółte alerty pogodowe w zachodniej Szkocji i Irlandii Północnej, głównie na wybrzeżach. Z kolei w głębi lądu, szczególnie w Anglii wiatr może osiągnąć siłę 40 mil na godzinę – podało Met Office.

Pogoda w poniedziałek

Trudne warunki pogodowe zaczną powoli odpuszczać w poniedziałek, a temperatura podniesie się nawet do 13 stopni Celsjusza w Anglii, jednak nadal będzie mokro i wietrznie przez resztę tygodnia.

- We wtorek, środę i czwartek będzie od 7 do 12 stopni Celsjusza. Większość śniegu zacznie topnieć na początku tygodnia, za wyjątkiem Szkocji, gdzie jest go najwięcej – dodał Luke Miall.