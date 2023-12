Crime Zamachowiec z Pragi otrzymał w przeszłości nagrodę Instytutu Polskiego w Pradze

24-letni student, David Kozak, został wskazany przez policję jako zamachowiec, który 21 grudnia zabił w Pradze co najmniej 14 osób, a kolejnych 25 poważnie ranił. Na jaw wychodzi coraz więcej informacji dotyczących jego osoby. Zamachowiec miał w przeszłości otrzymać nagrodę Instytutu Polskiego w Pradze, za rozprawę dotyczącą Powstania krakowskiego, które wybuchło w Wolnym Mieście Krakowie wiosną 1846 roku.

Co wiemy o zamachowcu z Pragi?

Od wczorajszego popołudnia śledczy i dziennikarze starają się poznać motywy, które skłoniły 24-letniego Davida K. do przeprowadzenia najbardziej krwawej strzelaniny w historii Czech. Ubrany na czarno, młody mężczyzna, pojawił się w budynku Wydziału Filozofii ok. godz. 15. Zaraz potem zamachowiec zaczął strzelać gdzie popadnie. Atak trwał około godziny, po czym napastnik, jak podała policja, został „wyeliminowany”. Nie wiadomo jednak, czy śmiertelny strzał zadał sobie sam, czy też został śmiertelnie postrzelony przez policjantów. To co natomiast wiadomo to to, że policjanci ze specjalnej jednostki otwarli w kierunku napastnika ogień.

David K. zabił 14 osób na miejscu, a 25 osób ranił, w tym 10 poważnie. W dniu strzelaniny mężczyzna miał poinformować policję, że chce „odebrać sobie życie”. Policja, podejrzewając, że 24-latek zmierza do Pragi z pobliskiej, niewielkiej miejscowości Hostoun, ewakuowała budynek Wydziału Sztuki. W końcu to właśnie tam studiował David K. Napastnik zmienił jednak plany i wtargnął do budynku Wydziału Filozofii, usytuowanego w centralnym punkcie Pragi, tuż obok audytorium muzycznego Rudolfinum.

Po oddaniu pierwszej serii strzałów na parterze budynku, David K. wyszedł na czwarte piętro, a potem na balkon. Stamtąd strzelał w różnych kierunkach, w studentów i ludzi na ulicy. – Wszyscy biegli i szukali schronienia. Mam chore kolano, poruszam się o kuli, więc kuśtykałem tak szybko, jak to możliwe – wyznał w rozmowie z BBC Joe Hyland, 18-latek z Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Pragi na swoje pierwsze wakacje ze znajomymi. I dodał: – Dotarliśmy do metra i zostaliśmy tam, ponieważ myśleliśmy, że tak będzie najbezpieczniej.

David Kozak był bardzo dobrym studentem

Z pierwszych informacji wynika, że David K. był zdolnym i obiecującym studentem. Studiował historię Polski i uzyskał tytuł licencjata z historii i europeistyki. Z kolei portal novinky.cz podał, że w przeszłości napastnik otrzymał nagrodę Instytutu Polskiego za rozprawę zatytułowaną “Problematyka wydarzeń rewolucyjnych w roku 1846 w Krakowie i austriackiej Galicji”. Nagroda została mu przyznana ramach konkursu im. Mariana Szyjkowského.

Napastnik od dawna przygotowywał się do zamachu

Śledczy przeglądają teraz aplikację Telegram, za pomocą której David K. prowadził przerażający pamiętnik. Zamachowiec przyznawał w nim wprost, że „chce przeprowadzić strzelaninę w szkole i prawdopodobnie popełnić samobójstwo”. A także, że do zamachu przekonała go Alina Afanaskina, która jesienią tego roku dokonała strzelaniny w szkole w Briańsku, w Rosji, zabijając dwie osoby. „Zawsze chciałem zabić. Myślałem, że w przyszłości zostanę maniakiem. Potem, kiedy Ilnaz przeprowadził zamach [Ilnaz Galawijew w maju 2021 r. zabił 9 osób, a 21 osób ranił w gimnazjum w Kazaniu, w Tatarstanie – przyp. red.], zdałem sobie sprawę, że o wiele bardziej opłaca się zrobić masowe morderstwa niż seryjne. Siedziałem.. Czekałem.. Marzyłem.. Chciałem.. Ale Alina przelała czarę goryczy. To było tak, jakby przyszła mi z pomocą z nieba w samą porę” – czytamy w poście prawdopodobnie autorstwa Davida K.

W grudniu, w serii wpisów, David K. miał też przyznać, że wszyscy go nienawidzą, ale że i on z wzajemnością nienawidzi ludzi. ”Wydaje się, że wszyscy mnie nienawidzą. Nienawidzą mnie i prawdopodobnie nadal będą to robić. Nie obchodzi mnie to, bo to wzajemne. (…) Skasuję część wiadomości z pamiętnika. Czasami pod wpływem chwili piszę rzeczy smutne lub osobiste, zapominając, że zostaną one przeczytane w przyszłości. (…) Nienawidzę świata i chcę zostawić po sobie tyle bólu, ile to możliwe. Cholerne stworzenia” – czytamy.

David Kozak mógł popełnić wcześniej dwa morderstwa

Z ustaleń policji wynika, że zamachowiec zastrzelił również swojego ojca i prawdopodobnie dwumiesięczną córeczkę. Jak podała czeska policja, zwłoki ojca znaleziono tego samego dnia, kiedy rozegrała się masakra w szkole. Dziecko natomiast miało zginąć 15 grudnia w Pradze.