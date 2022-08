Załoga linii lotniczych Jet2 „upokorzyła” pasażerkę poruszającą się na wózku inwalidzkim? Pilot zrzucił na nią winę za opóźnienie startu samolotu

Fot. Getty

Klientka brytyjskiej taniej linii lotniczej Jet2 oskarżyła załogę jednego z samolotów o to, że ją „upokorzyła”. Co takiego powiedział pilot, a co od siebie dodał personel pokładowy?

Poruszająca się na wózku inwalidzkim Geraldine Freeman poskarżyła się w mediach, że w trakcie podróży samolotem linii lotniczych Jet2 z Bristolu na Teneryfę, została kilkukrotnie „upokorzona” przez załogę. Brytyjka ze Swindon opowiedziała na łamach BBC Radio Wiltshire, że kapitan kilkukrotnie ogłosił pozostałym pasażerom, że start samolotu zostanie opóźniony z uwagi na konieczność załadowania do luku bagażowego jej wózka inwalidzkiego. Poza tym, podczas prezentacji instrukcji bezpieczeństwa, członek personelu pokładowego miał dodać, że w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, nikt nie byłby w stanie po nią wrócić. Kobieta już wówczas, po komentarzach pilota, czuła się „strasznie zestresowana i zasmucona” całą sytuacją, a uwaga jednego ze stewardów/jednej ze stewardess dodatkowo pogorszyła jej samopoczucie, ponieważ kobieta poczuła się tak, jakby jej życie „nie było tak cenne, jak innych klientów”.

Prawa osób niepełnosprawnych muszą być w pełni respektowane

Po swoich przykrych doświadczeniach w samolocie linii Jet2 Geraldine Freeman wezwała inne osoby niepełnosprawne do dzielenia się swoimi historiami z podróży lotniczych, zaznaczając, że „usługi, jakie teraz otrzymują [osoby niepełnosprawne] są przerażające”. - Jesteśmy strasznie traktowani. Potrzebujemy wielu ludzi, którzy powiedzą, że wystarczy nam tego złego traktowania, które otrzymujemy – dodała. Wymagania Brytyjki nie są zresztą zbyt wielkie. Kobieta chciałaby jedynie, żeby osoby niepełnosprawne rutynowo wchodziły na pokład przed innymi pasażerami i aby mogły w ten sposób wygodnie i w spokoju przygotować się do lotu. Poza Brytyjka życzyłaby sobie, żeby linie lotnicze przystosowały kiedyś kabinę samolotu do pomieszczenia także pasażerów na ich własnych wózkach inwalidzkich.

