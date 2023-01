Zalety posiadania brytyjskiego obywatelstwa. Czy warto starać się o brytyjski paszport?

Co daje brytyjski paszport?

Co mówią na ten temat Polacy mieszkający na Wyspach?

Przed Brexitem zalety posiadania brytyjskiego obywatelstwa były oczywiste. Jednak po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wielu imigrantów zastanawia się, czy paszport brytyjski nadal daje tyle korzyści co wcześniej.

Jeśli mamy settled status, lub go nabędziemy po 5 latach spędzonych na Wyspach, możemy starać się o brytyjskie obywatelstwo po upływie kolejnych 12 miesięcy. Pytanie, czy nadal jest to tak korzystne jak kiedyś?







Zalety brytyjskiego obywatelstwa

Na jednej z grup na Facebooku Polacy mieszkający na Wyspach poruszyli temat brytyjskiego obywatelstwa. Jeden z użytkowników napisał: „Co myślicie o zdobyciu brytyjskiego obywatelstwa, ale nie po to żeby spędzić całe życie w UK, ale żeby mieć większe możliwości wyjazdu do innych krajów? Zastanawiam się czy dziś jeszcze warto. Jakie furtki otworzyłby paszport brytyjski w porównaniu z polskim?”

Odpowiadając, jedną z zalet posiadania brytyjskiego obywatelstwa jest nie tylko nieograniczone prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, ale także - przez fakt, że Wielka Brytania jest jednym z 40 krajów uczestniczącym w Visa Waiver Program od 1988 roku - właściciele brytyjskiego paszportu nie muszą posiadać wizy, aby odwiedzić Stany Zjednoczone.

Kolejną zaletą jest możliwość udziału w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, o czym też wspomina w dyskusji na Facebooku jeden z jej uczestników: „Brytyjskie obywatelstwo pozwala przede wszystkim na pełne głosowanie w Wielkiej Brytanii”.

Niewątpliwie kolejną z zalet posiadania brytyjskiego obywatelstwa jest fakt, że nie podlegamy już takim ograniczeniom, jak w przypadku posiadania samego settled status. Mając bowiem settled status, musimy pamiętać, aby nie wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii na zbyt długo, gdyż możemy ten status utracić. Z kolei w przypadku posiadania brytyjskiego obywatelstwa, nie musimy się już martwić czasem naszego pobytu poza granicami UK.

Ograniczenia statusu zasiedlenia

Przypomnijmy, że, jeśli posiadamy pre-settled status i przebywamy poza granicami UK, nasz status będzie ważny tylko dwa lata. Natomiast w przypadku posiadania przez nas settled status, poza Wielką Brytanią możemy przebywać przez maksymalny okres pięciu lat bez utraty statusu. Po tym czasie nas settled status wygasa i przyjeżdżając na Wyspy ponownie, będziemy musieli ubiegać się o wizę, aby móc legalnie pracować i mieszkać w tym kraju.

Jak sprawdzany jest nasz pobyt poza UK?

Oficjalnie nie podano, w jaki sposób brytyjskie władze sprawdzają, jak długo dana osoba posiadająca settled lub pre-settled status przebywała poza Wielką Brytanią. Na stronie rządowej możemy znaleźć jedynie informację, że chodzi o fizyczny pobyt w innym kraju, czyli w przypadku pracy zdalnej poza Wyspami i opłacania składek w UK także możemy stracić status na skutek zbyt długiego pobytu poza Wielką Brytanią.

Można jedynie się domyślać, że przez fakt legitymowania się dokumentem tożsamości (podanym wcześniej podczas składania wniosku o status zasiedlenia) przy każdym wjeździe i wyjeździe z UK, system odnotowuje, że opuszczamy Wielką Brytanię lub do niej przyjeżdżamy. To może stanowić podstawę do obliczania okresów naszej nieobecności w kraju. Ważne też jest zgłoszenie zgubienia lub utraty ważności naszego dokumentu tożsamości, który podaliśmy przy składaniu wniosku o settled lub pre-settled status.

Jak uzyskać brytyjskie obywatelstwo?

Istnieją pewne podstawowe kryteria, które musimy spełnić, aby ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie, mianowicie:

- powinniśmy mieć ukończone 18 lat,

- powinniśmy mieć tak zwany „dobry charakter”, czyli udowodnić, że nie byliśmy karani za żadne poważne przestępstwa i oszustwa imigracyjne,

- powinniśmy mieszkać w Wielkiej Brytanii, a konkretnie nasz pobyt na Wyspach musi wynosić minimum 6 lat (po 5 latach otrzymujemy settled status, a po kolejnym roku kwalifikujemy się do otrzymania brytyjskiego obywatelstwa). Należy również pamiętać o tym, o czym wspomnieliśmy wyżej, czyli w ciągu ostatnich 5 lat nasza nieobecność w UK nie może być dłuższa niż 450 dni, a w ostatnim roku poza Wyspami nie możemy przebywać dłużej niż 90 dni,

- musimy spełnić wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego,

- zdać test „Life in the UK”.

