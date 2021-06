Zaledwie jedna osoba na 260 przyjezdnych z krajów z listy amber była chora – opublikowano rządowe dane

Zgodnie z opublikowanymi ostatnio rządowymi danymi, NIKT na 23 000 osób, które miały zrobione testy po przyjeździe do Wielkiej Brytanii z krajów znajdujących się na liście amber, nie był zarażony mutacją koronawirusa.

Okazuje się, że zaledwie jedna osoba na 260 przetestowanych przyjezdnych była chora na Covid-19, a żadna nie była zarażona mutacją wirusa – wynika z rządowych danych. Obecnie większość krajów została przez brytyjski rząd zaklasyfikowana do listy amber, co oznacza, że podróżni muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe na Wyspy i zrobić trzy testy na koronawirusa (jeden przed przyjazdem, a drugi i trzeci test PCR po przyjeździe do UK – 2. i 8. dnia kwarantanny).

Niewielu chorych wśród przyjezdnych

Rząd opublikował dane, z których wynika, że żadna osoba z 23 000 przetestowanych po przyjeździe do UK z krajów z listy amber między 20 maja a 9 czerwca nie była zarażona mutacją koronawirusa. I zaledwie 89 osób na 23 465, czyli jedna na 264 miała pozytywny wynik testu na Covid-19.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaapelowało do rządu, aby przeanalizował raz jeszcze system sygnalizacji świetlnej. Zdaniem specjalistów opublikowane dane są jasnym dowodem na to, że kraje znajdujące się na liście amber związane są z niskim ryzykiem zarażenia koronawirusem i jeszcze mniejszym ryzykiem transmisji mutacji koronawirusa.

Zmiana zasad dla podróżnych jest niezbędna

Jak twierdzi Paul Charles, dyrektor wykonawczy doradztwa turystycznego PC Agency:

- Dane pokazują, że konieczna jest zmiana polityki [dotyczącej podróżnych – przyp. red.]. Poszerzenie listy green i większa elastyczność dla tych, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, co zwiększy pewność klientów, liczbę rezerwacji i pomoże firmom turystycznym w szybszym wyjściu z kryzysu.