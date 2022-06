Zaledwie 27-letni syn Tony`ego Blaira został... mulitimilionerem! Skąd wziął się jego majątek?

Co robi Euan Blair?

Brytyjski start-up Multiverse dorobił się miana "jednorożca", co w praktyce oznacza, że został wyceniony na kwotę przekraczającą miliardów dolarów. Jego wycena sięgnęła 1,7 miliarda dolarów (1,4 miliarda funtów) po ostatniej zbiórce funduszy. Współtwórcą tego projektu jest syn byłego premiera UK.

Euan Blair, najstarszy syn byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira w 2016 roku wraz ze swoją koleżanką Sophie Adelman uruchomił platformę edukacyjną Multiverse. W swoich założeniach projekt ten ma pomagać młodym ludziom bez uniwersyteckiego dyplomu w znajdywaniu praktyk zawodowych w znanych firmach i dostępie do szkoleń. Multiverse ma funkcjonować zarówno w UK, jak i w USA. Obecnie działa, jako start-up i po ostatniej zbiórce funduszy jest wyceniany na 1,4 miliarda funtów. Tym samym 38-letni Blair "na papierze" dysponuje fortuną w wysokości od 425 do 850 milionów dolarów. Dodajmy, że udało mu się przez rok podwoić wycenę swojej firmy!

Wielki sukces syna byłego premiera UK

Przypomnijmy, jeszcze w 2000 roku, jako zaledwie 16-latek trafił na łamy brytyjskich tabloidów po tym, jak został zatrzymany z powodu "nietrzeźwości i utraty panowania nad sobą". W 2017 roku rzucił stałą pracę i skończył z bankowością inwestycyjną. Ruszył ze "swoim projektem. "Uważam, że bankowość jest bardzo interesująca, ale to nie jest coś, co kocham, więc chciałem robić coś bardziej zgodnego z obszarami, które mnie interesowały: zatrudnieniem i edukacją" - komentował Euen Blair w wywiadzie udzielonym "The Daily Mail".

W momencie, gdy sam Blair uświadomił sobie, że jego dyplom z historii starożytnej zdobyty na uniwesytecie w Bristolu jest nic nie wart, postanowił coś z tym zrobić. Stworzył więc platformę, która pozwala na zdobycie pracy w np. w Microsofcie lub Google`u bez... wykształcenia kierunkowego!

Euen Blair założył start-up, który jest już warto 1,7 mld dolarów!

"Nigdy nie było tak naglącego czasu, aby stworzyć sprawiedliwą i integracyjną alternatywę dla edukacji uniwersyteckiej, a przed nami jest niesamowita okazja, aby zmienić status quo" - dodawał, cytowanym przez "Guardiana". Według młodego Blaira firma współpracuje obecnie z ponad 500 firmami, w tym z Microsoftem, Visą i bankiem inwestycyjnym Morgan Stanley. Pomogła ponad 8000 osobom przejść praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Spośród praktykantów umieszczonych bezpośrednio w firmach przez Multiverse, 56% to osoby kolorowe, ponad połowa to kobiety, a jedna trzecia pochodzi z biednych społeczności.

W chwili obecnej majątek 38-latka szacowany jest na minimum 337 milionów funtów. Dla porównania jego ojciec dysponuje fortuną w wysokości 48 milionów funtów...

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!