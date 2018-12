Zakupy w UK będą droższe! Nowa decyzja ministerstwa środowiska uderzy mieszkańców Wysp po kieszeni

Fot. Getty

Mieszkańcy Anglii muszą się przygotować na ciężkie czasy – nie dość, że z uwagi na Brexit znacznie może w najbliższym czasie zdrożeć żywność, to jeszcze po kieszeni uderzy ich decyzja ministerstwa środowiska podwyższająca opłaty za plastikowe reklamówki.

Choć podwyżka opłat za foliowe torby została przekazana do konsultacji społecznych, to jej wprowadzenie graniczy niemal z pewnością. Minister środowiska Michael Gove jest bardzo zadowolony ze skutków reformy z 2015 r. która nałożyła na duże sieci handlowe obowiązek pobierania opłat za reklamówki w wysokości 5 p, ale uważa, że w tym względzie powinno zostać zrobione więcej. Zwłaszcza, że opłaty nie są na razie obowiązkowe w sklepach małopowierzchniowych, które co roku wydają swoim klientom 3,6 mld plastikowych toreb.

Brytyjskie ministerstwo środowiska chce, żeby opłaty w wysokości 10 p za torbę foliową zostały wprowadzone od stycznia 2020 r. i by obowiązkiem pobierania opłat zostały objęte od tego momentu wszystkie sklepy. Dotychczas za torby foliowe opłaty dobrowolnie pobierało ok. 40 tys. małych i średnich sklepów, ale to jest tylko 1/5 wszystkich takich sklepów w Anglii.

Opłata w wysokości 5p za jednorazową reklamówkę okazała się ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości używanych przez nas codziennie toreb foliowych. Mówiąc między nami, udało nam się wycofać z obiegu ponad 15 mld reklamówek. Ale my chcemy zrobić jeszcze więcej, żeby chronić naszą cenną planetę, a dzisiejsza decyzja [dotycząca podwyższenia opłat za reklamówki – przyp.red.] przyśpieszy zmianę zachowań i przyczyni się do dalszego sukcesu opartego na poprzedniej opłacie – powiedział Michael Gove.

Z dalszego zwiększania opłat za jednorazowe reklamówki zadowolone jest stowarzyszenie Clean Seas at the Marine Conservation Society (MCS). - Jesteśmy w stanie zmierzyć wpływ reformy i zauważyliśmy, że od czasu wprowadzenia w Wielkiej Brytanii opłaty za plastikowe torby, ilość reklamówek, którą znajdujemy na plażach, spadła. To samo potwierdziły badania przeprowadzone na morzu – one również wykazały mniejszą ilość plastikowych siatek w wodzie – powiedziała oceanolog dr Laura Foster.

