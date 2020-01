Zakupy w polskim Lidlu kontra zakupy w brytyjskim Lidu - GDZIE jest drożej?

Co na to Lidl?

Fot: Getty Images/ Facebook

Serwis "Wirtualna Polska" nagłośnił sprawę wpisu na Facebooku porównującego cenę produktów w Lidlu zlokalizowanym w Polsce oraz Lidlu znajdującego się w Wielkiej Brytanii. Jak się okazało kupując te same produkty w naszej ojczyźnie zapłacimy... więcej!

Pan Damian na najpopularniejszym portalu społecznościowym opublikował bilans zakupów w Lidlu. Jak się okazało za koszyk (niemal!) takich samych produktów zapłacimy taniej w Wielkiej Brytanii, niż w Polsce! Na chłopski rozum nie ma to żadnego sensu! Polska jest krajem biedniejszym od UK, w którym zarabia się gorzej, a wynagrodzenia są niższe. Dlaczego więc ceny podstawowych produktów są wyższe?

W tej nietypowej "próbie" wzięto pod uwagę takie produkty, jak masło, oliwki, makaron, mleko, sok, oliwę z oliwek, mozzarellę i kostka do WC. Nad Wisłą zakupy wyniosły autora posta 73,95 zł, natomiast nad Tamizą z portfela trzeba było wysupłać już tylko 59,68 zł. Po przeliczeniu wszystkiego na złotówki różnica wyniosła około 14 zł - czy to dużo, czy mało, każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Zdecydowana większość produktów była tańsza w brytyjskim sklepie niemieckiej sieci.

Zobaczcie sami:

"Socjalizm i ignorancja w praktyce. Czyli jak żart o "zachodnich cenach i wschodnich płacach" w Polsce, przerodził się w smutną rzeczywistość" - komentuje pan Damian, "Zakupy zrobiłem w odstępie dwóch dni, wszystkie produkty marek własnych Lidl - od czego jeden mały wyjątek opisany w tabelce" - czytamy dalej w jego wpisie.

Co na to Lidl? "Na kształtowanie się wysokości cen produktów w danym kraju wpływa wiele czynników, w tym m.in. wielkość dokonywanych zamówień u dostawców, koszty transportu i magazynowania, wysokość VAT (w Wielkiej Brytanii VAT na żywność nieprzetworzoną to 0 proc.), akcyzy czy koszt produkcji opakowań. W związku z tym widzimy, że pewne wybrane przez klienta artykuły spożywcze były tańsze w Polsce, a inne w Wielkiej Brytanii" - konkluduje Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego, przytaczana w komentarzu przez "Wirtualną Polskę".

