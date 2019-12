Zakupy na świąteczny obiad za £3,51? To możliwe – udowadnia 22-letnia Brytyjka

Wszystko nadaje się do mrożenia, więc 22-latka zrobiła "interes życia"

Brytyjka kupiła kilka opakowań mięsa, plus kilka innych składników na obiad świąteczny za 3,5 funta

Czy można zaopatrzyć się w podstawowe produkty na obiad świąteczny wydając mniej niż £10? Można – udowodniła 22-letnia Brytyjka, która główne składniki na świąteczny posiłek kupiła za jedyne £3,51.

22-letnia Bonita Aguilera znana jest w swojej rodzinie oraz wśród przyjaciół jako prawdziwa łowczyni okazji. W tym roku Brytyjka postanowiła także pomoc mamie w świątecznych przygotowaniach i dostarczyć większość produktów potrzebnych do przygotowania świątecznego obiadu. Kobieta twierdzi bowiem, że jej mama co roku zbyt dużo wydaje na święta.

Bonita Aguilera robi zakupy zazwyczaj wczesnym wieczorem, po pracy, w godzinach 17-18. To właśnie wtedy, jak uważa, na półkach sklepowych pojawia się najwięcej produktów w obniżonych cenach – produktów, którym właśnie kończy się data ważności lub którym data ważności ma się skończyć do kilku dni. Brytyjka nie tylko jednak szuka znacznie tańszych artykułów spożywczych na sklepowych półkach, ale też pyta o nie obsługę sklepu. Ta, znając kobietę, zdradza jej czasem, co za niedługo będzie przeceniane.

Produkty na świąteczny obiad Bonita Aguilera kupiła właśnie za £3,5, oszczędzając przy tym nieco ponad £40. Swoim osiągnięciem 22-latka podzieliła się na stronie LatestDeals.co.uk, gdzie wyznała, że wśród produktów oznaczonych żółtą naklejką znalazły się m.in. koktajlowe kiełbaski, bekon, ser z niebieską pleśnią, ziemniaczane puree, wieprzowe kotlety, żeberka i steki z tuńczyka. Wszystkie produkty, jak zaznaczyła Brytyjka, nadają się do zamrożenia.

