Życie w UK Zakup pierwszej nieruchomości w UK – wszystko, co musisz wiedzieć w 2024

Wielka Brytania od lat przyciąga Polaków, którzy szukają lepszego życia, pracy, a coraz częściej – możliwości zakupu własnej nieruchomości. Rok 2024 przynosi nowe możliwości i wyzwania na dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości w UK. Decyzja o zakupie pierwszego domu czy mieszkania to krok, który wymaga nie tylko znaczących środków finansowych, ale także wiedzy i wsparcia. Polski broker kredytów hipotecznych w UK (Prestige FA), oferując profesjonalne doradztwo finansowe w języku polskim, staje się kluczowym partnerem dla Polaków mieszkających w UK, pragnących bezpiecznie i skutecznie zrealizować marzenie o własnym kącie. Zapraszamy do lektury naszego przewodnika, który pomoże Ci zrozumieć wszystkie aspekty zakupu pierwszej nieruchomości na brytyjskim rynku w 2024 roku. Pokazujemy, że nie jest to trudne!

Dlaczego zakup nieruchomości w UK może być atrakcyjny?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwujemy kontynuację trendu wzrostowego wartości nieruchomości w UK (z drobnymi korektami w poszczególnych latach), choć tempo wzrostu w 2023 i 2024 może być bardziej umiarkowane w porównaniu z poprzednimi latami. To sprawia, że zakup nieruchomości nie jest tylko kwestią zabezpieczenia dachu nad głową, ale również może być ciekawą inwestycją, która w długim okresie ma szansę przynieść potencjalny wzrost wartości.

Dodatkowo, rządowe programy wsparcia, takie jak Shared Ownership, są nadal dostępne dla pierwszych kupujących, ułatwiając zdobycie własnej nieruchomości dzięki niższym wymogom wstępnego wkładu. Stabilność prawna i przejrzystość procesu zakupu w UK sprawiają, że nawet osoby, które nie są obywatelami tego kraju, mogą z łatwością nawigować po procedurach zakupowych. Dla Polaków mieszkających w UK, którzy często poszukują sposobu na zainwestowanie oszczędności w bezpieczne i rentowne aktywa, rynek nieruchomości w 2024 roku wciąż oferuje atrakcyjne możliwości.

Kupno domu w UK – kluczowe kroki

Zakup pierwszej nieruchomości w Wielkiej Brytanii w 2024 roku jest procesem, który wymaga zrozumienia kilku kluczowych kroków. Uzyskanie kredytu na dom dla Polaków w UK może być jedyną opcją na pozyskanie własnej nieruchomości. Znajomość poszczególnych etapów podczas wnioskowania o kredyt jest niezbędna do skutecznego i bezproblemowego przejścia przez cały proces. Oto główne kroki, na które należy zwrócić uwagę:

Ocena zdolności kredytowej i budżetowania

Pierwszym krokiem jest ocena własnych finansów i ustalenie, ile można sobie pozwolić na wydanie na nieruchomość. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko cenę zakupu, ale również dodatkowe koszty, takie jak opłaty prawnicze i notarialne, podatek od transakcji nieruchomościami (Stamp Duty Land Tax), który może różnić się w zależności od wartości nieruchomości i czy jest to pierwszy zakup, oraz inne opłaty związane z zakupem.

Zdobycie wstępnej zgody na kredyt hipoteczny

Znany także jako “agreement in principle” (AIP) lub “decision in principle” (DIP), jest to wstępne potwierdzenie od banku lub innej instytucji finansowej, że są gotowi rozważyć pożyczkę do określonej kwoty pieniędzy na zakup nieruchomości. Jest to dobry punkt wyjścia, na podstawie którego będziesz wiedzieć na czym stoisz i do jakiej kwoty kredytu możesz aplikować, ponadto może to również zwiększyć wiarygodność w oczach sprzedających, gdyż często jest to rzecz, o którą mogą poprosić agencje nieruchomości przez które szukamy domu do kupienia.

Poszukiwanie nieruchomości w UK może być proste!

Z pomocą agentów nieruchomości lub poprzez własne poszukiwania online, nabywcy mogą szukać nieruchomości spełniających ich kryteria. Warto rozważyć na przykład różne lokalizacje i typy nieruchomości, aby znaleźć opcję, która najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom finansowym. Jedne z bardziej popularnych serwisów, na których wystawiane są nieruchomości na sprzedaż to Rightmove oraz Zoopla.

Składanie oferty

Po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, kolejnym krokiem jest złożenie oferty kupna. Wartość oferty może być negocjowana ze sprzedającym, a cały proces wymaga zrozumienia lokalnych zwyczajów i praktyk rynkowych.

Aplikowanie o kredyt

W momencie kiedy będziesz miał zaakceptowaną ofertę przez sprzedającego, powinieneś rozpocząć procedury aplikacyjne o kredyt na kupno nieruchomości. Wtedy też będzie konieczne uzupełnienie finalnych dokumentów potrzebnych do aplikacji (m.in. potwierdzenie dochodów, bank statements, potwierdzenie tożsamości, itp.). Kredytodawca będzie sprawdzał zarówno Ciebie i Twoje dokumenty, ale także nieruchomość, która planujesz zakupić – zazwyczaj w tym celu wysyłają swojego rzeczoznawcę w celu weryfikacji czy nieruchomość spełnia właściwe kryteria jako zabezpieczenie kredytu oraz czy jej szacunkowa wartość jest wystarczająca do celów kredytowych.

Przeprowadzenie sprawdzeń formalnych i weryfikacja kontraktów:

Po zaakceptowaniu oferty konieczne również jest przeprowadzenie szczegółowych sprawdzeń prawnych (conveyancing) oraz weryfikacji kontraktów. Te czynności standardowo wykonywane są przez prawnika, który działa w Twoim imieniu. On też reprezentuje Cię w całym procesie przed prawnikiem strony sprzedającej. W momencie kiedy będziesz usatysfakcjonowany ze wszystkich sprawdzeń oraz zostanie przyznana finalna oferta kredytowa, prawnicy mogą przejść do ustalenia daty wymiany kontraktów oraz finalizacji – czyli dnia, w którym otrzymasz klucze i własność nieruchomości zostanie przepisana na Ciebie.

Finansowanie zakupu – jakie opcje są dostępne?

Zakup nieruchomości w UK w 2024 roku oferuje różnorodne opcje finansowania, które mogą pomóc w realizacji marzenia o własnym domu. Zrozumienie dostępnych ścieżek i wybranie tej najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom i możliwościom jest kluczowe. Polski broker kredytów hipotecznych w UK (Prestige FA) może pomóc w nawigacji po tych opcjach, oferując wsparcie w języku polskim, co jest nieocenione dla Polaków mieszkających w UK. Oto główne opcje finansowania dostępne w 2024 roku:

Kredyty hipoteczne

Tradycyjna forma finansowania zakupu nieruchomości, gdzie banki i inne instytucje finansowe oferują pożyczki na zakup domu lub mieszkania. Wartość kredytu, okres spłaty i oprocentowanie zależą od wielu czynników, w tym od zdolności kredytowej kupującego, wysokości wkładu własnego i warunków rynkowych.

Inne sposoby wsparcia finansowania:

Shared Ownership – umożliwia zakup części nieruchomości i wynajem reszty od spółdzielni mieszkaniowej. To opcja dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup całej nieruchomości na rynku otwartym.

Lifetime ISA – to indywidualne konto oszczędnościowe z bonusem rządowym, kiedy środki będą wykorzystane na depozyt na zakup pierwszego domu lub na emeryturę.

Prywatne schematy inwestycyjne – niektóre firmy deweloperskie oferują własne programy finansowania, które mogą obejmować opcje zakupu bez wkładu własnego lub z gwarantowanym wynajmem, co może stanowić interesującą propozycję dla inwestorów.

Zakup na aukcji – Zakup nieruchomości na aukcji może oferować niższe ceny, ale wymaga szybkiej decyzji i zazwyczaj pełnej kwoty lub znacznego depozytu w krótkim czasie po wygranej licytacji.

Kredyty od osób prywatnych lub instytucji niebankowych – opcje te mogą być dostępne dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać tradycyjnego kredytu hipotecznego.

Kupno domu w UK – jaka jest rola doradcy finansowego?

Zakup nieruchomości jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu każdego człowieka, a rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest pełen zawiłości prawnych i finansowych. Doradztwo finansowe odgrywa kluczową rolę w tym procesie, pomagając nie tylko w zrozumieniu wszystkich dostępnych opcji finansowania i otrzymania właściwej oferty na kupno nieruchomości w UK, ale również w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk. Doradca kredytowy oferuje wsparcie w analizie zdolności kredytowej, doradza w kwestii najwłaściwszego produktu hipotecznego oraz pomaga w zrozumieniu wszelkich opłat i kosztów związanych z zakupem. Takie wsparcie jest nieocenione, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy przechodzą przez proces zakupu nieruchomości w UK.

Podsumowanie

Korzystając z usług doradcy kredytowego, potencjalni nabywcy mogą otrzymać nie tylko pomoc w nawigacji po skomplikowanym procesie zakupu nieruchomości, ale także wsparcie w identyfikacji i unikaniu potencjalnych pułapek. Doradcy przede wszystkim służą pomocą w dobraniu korzystnych warunków kredytowych, co może zaoszczędzić znaczne środki w długoterminowej perspektywie.