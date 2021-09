Zakup i ubezpieczenie domu w UK - wszystko, o czym musisz pamiętać!

artykuł sponsorowany

Każdy z nas marzy o własnym domu, swoich czterech ścianach, które będą bezpieczną przystanią i miejscem odpoczynku. Rozważając taki krok, warto przygotować się do niego nieco wcześniej. Procedura wymaga skompletowania wielu niezbędnych dokumentów, jak również dopełnienia formalności, dzięki którym możliwe jest sfinalizowanie takiego przedsięwzięcia.

Należy pamiętać także o tym, iż transakcja taka, różni się od procesu kupna domu w Polsce. Drugą istotną kwestią jest ubezpieczenie kredytu. Dowiedz się więc, jaki rodzaj ubezpieczenia nieruchomości wybrać, co takie ubezpieczenie obejmuje, a także upewnij się, czy odzyskasz pieniądze w przypadku powstania szkody.

Zakup domu w UK

Sektor nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest dosyć szczególny, różni się też od rynku polskiego. Ceny gruntów są niezwykle wysokie, zatem niewielu inwestorów decyduje się na postawienie własnego domu. Najrozsądniejszym wyjściem jest więc zakup domu z rynku wtórnego, bądź nowo wybudowanego domu od dewelopera. Koszty takiej inwestycji są zazwyczaj o wiele niższe niż zaprojektowany i wybudowany dom według Twoich oczekiwań.

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, cena domu zależna jest od lokalizacji. Im bliżej nasza potencjalna nieruchomość znajduje się od miejskich aglomeracji, tym jej cena będzie wyższa. Dlatego poszukując idealnego domu, należy najpierw sprawdzić ceny, na jakich plasują się nieruchomości w lokalizacjach, jakie preferujesz a później skupić się na wyborze tego właściwego budynku.

W UK praktycznie niespotykana jest możliwość kupna domu, bez korzystania z pośrednictwa agencji nieruchomości. Jak wiadomo, ma to pewne wady, ale także i zalety. Do wad można zaliczyć obowiązek udzielenia zapłaty za pośrednictwo. Warto podejść do tematu z dozą dystansu, gdyż agencje nieruchomości reprezentują sprzedającego i do ich kompetencji należy wypromowanie nieruchomości, tak aby w oczach potencjalnego kupującego prezentowała się jak najlepiej. Warto więc kierować się przede wszystkim faktami, które otrzymujemy od swojego prawnika (conveyancer, solicitor), będzie on weryfikował kontrakty, jak również wszelkie niezbędne kwestie, jakie wiążą się z formalnościami nieruchomości.

Zaczynamy od formalności

Procedura ta może trwać sporo czasu, zazwyczaj jest to okres 8-12 tygodni od chwili akceptacji przez właściciela domu oferty, jaką złożył kupujący.

Po stronie kupującego leży kwestia wpłaty depozytu, który wynosi minimum 5% wartości określonej nieruchomości. Niektóre banki, wprowadziły konieczność posiadania 15% wkładu własnego, z uwagi na sytuację, jaka wiąże się z pandemią. Jeśli wartość wkładu własnego będzie wyższa, to możemy liczyć na korzystniejszą ofertę kredytową, np. w formie niższego oprocentowania, darmowej wyceny, czy też możliwości wcześniejszej spłaty. W tym miejscu należy pamiętać o tym, że pochodzenie depozytu musi zostać udokumentowane, np. dowodami środków przelewu.

Po dopełnieniu wymienionych formalności, dochodzi do ustalenia terminu spotkania prawników obydwu stron, na którym nastąpi wymiana kontraktów, a także przekazanie kluczy do wymarzonego domu. To niestety nie jest finał transakcji, ponieważ kupujący płaci podatek (Stamp Duty Land Tax), który jest ściśle zależny od wartości nieruchomości. Pora także na to, aby zastanowić się nad wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia domu.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie domu w UK?

Ubezpieczenie nieruchomości w UK to inaczej Building Insurance. Należy ono do sporej grupy ubezpieczeń majątkowych. Możemy również wybrać ubezpieczenie wszelkich ruchomości, jakie znajdują się w budynku i jest to Contents Insurance. Warto zapoznać się z rodzajami polisy i wybrać odpowiednią dla siebie.

Rodzaje polis - obowiązkowa czy nie?

Ubezpieczenie nieruchomości zazwyczaj obowiązkowe jest w większości sytuacji, gdzie w celu zakupu nieruchomości, zostały wykorzystane środki z kredytu hipotecznego. W Wielkiej Brytanii obowiązujące są trzy najważniejsze rodzaje ubezpieczeń i polis:

Contents Insurance - polega na ubezpieczeniu sprzętów, ruchomości, jakie mieszczą się w domu, czyli meble, sprzęty AGD, RTV, biżuteria etc.

Building Insurance - polega na ubezpieczeniu całej konstrukcji domu i stałych elementów, takich jak okna, drzwi, instalacje, podłogi, dach, ściany.

Building and Contents Insurance - to kombinacja dwóch wymienionych wariantów w jedną polisę.

Polisy te mają także możliwość ochrony od odpowiedzialności cywilnej, kiedy np. woda z uszkodzonej instalacji w naszym mieszkaniu, zaleje mieszkanie sąsiada, bądź gdy podczas wichury czy gwałtownej burzy dojdzie do uszkodzenia naszego dachu, w rezultacie uszkadzając także samochód sąsiada. Są to sytuacje, w której ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę.

Standardowe polisy Home Insurance

W ofercie ubezpieczeniowych firm znajdziemy polisy Home Insurance (ubezpieczenie domu w UK) chroniące od następujących wypadków:

aktów wandalizmu,

włamań i kradzieży,

wybuchu bądź pożaru,

zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury (trzęsienia ziemi, uderzenia piorunu, burze, grad), często polisa zawiera wykluczenia, np. nie pokrywa zniszczeń ogrodzenia czy żywopłotu po powodzi).

wyciek cieczy,

szkody pojawiające się w wyniku strajków, zamieszek,

osiadanie budynku,

uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia w budynek.

Wykluczenia - na co uważać?

Mieszkania o statusie leashold często posiadają możliwość wliczenia ubezpieczenia budynku w koszty utrzymania danej nieruchomości w ramach service charge. Wówczas nie zachodzi konieczność zakupu innej polisy.

Na uwagę zasługuje także fakt, że każda polisa może posiadać pewne wykluczenia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie zwraca kosztów np. remontu, bądź naprawy. Oto przykładowe wykluczenia:

brak szczelnego orynnowania,

uszkodzenia powstałe w wyniku mrozu,

kradzież (bez śladów włamania),

uszkodzenia powstałe na skutek zużycia naturalnego,

zniszczenia powstałe wskutek terrorystycznego ataku,

uszkodzenia bądź straty, powstałe w budynku niezamieszkanym przez co najmniej 30 dni, niektórzy ubezpieczyciele wypłacają jednak środki, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej nieobecności.

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczenia, warto najpierw zwrócić uwagę na informacje, jakie zawarte są w polisie, szczególnie koszty, jak i ewentualne wykluczenia.

W kwestii, dotyczącej wszelkich przedmiotów, jakie znajdują się w domu, ubezpieczenie może obejmować nie tylko wypadki losowe wymienione wyżej, ale także:

zniszczenie, bądź uszkodzenie ogrodowych roślin,

konieczność wymiany zamków w wejściowych drzwiach,

kradzież elektronicznych danych,

zniszczenie bądź uszkodzenie ogrodowych roślin,

uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe,

kradzież sprzętów, które znajdują się na terenie posesji w budynkach gospodarczych

Ubezpieczenia w UK - od czego zależą koszty?

Ubezpieczenie nieruchomości bywa sporym wydatkiem dla klienta, ale dzięki zróżnicowaniu ofert, każdy może znaleźć polisę, spełniająca jego oczekiwania. Na cenę polisy składa się wiele czynników:

rodzaj zamieszkiwanego domu,

lokalizacja (w aglomeracjach miejskich koszty są większe),

rok budowy - niższe koszty do budynków nowych,

ilość pomieszczeń,

liczba mieszkańców,

rodzaj konstrukcji ścian i dachu,

odszkodowania wypłacane wcześniej,

dystans dzielący dom od potencjalnych zagrożeń np. drzew czy zbiorników wodnych,

zabezpieczenia dodatkowe - np. w formie alarmu, drzwi antywłamaniowych, czujników dymu bądź czadu.

wskaźnik przestępczości w okolicy.

Ubezpieczenie domu nie jest jednak jedyną kwestią, o której należy pamiętać. Warto wziąć pod uwagę także dodatkowe zabezpieczenia w formie innych polis, np.

ubezpieczenia na życie,

ubezpieczenia od niezdolności do pracy,

ubezpieczenia na wypadek chorób krytycznych.

Dzięki dodatkowym polisom nie musisz obawiać się niespodziewanych sytuacji, ponieważ zyskujesz korzyści, jakie płyną z dodatkowego zabezpieczenia. Dobrym rozwiązaniem jest również sprawdzenie różnych rodzajów polisy i dobór takiej, która będzie spełniać Twoje potrzeby.

Podsumowanie

Zakup domu w UK to niewątpliwie doskonała inwestycja. Przez wiele lat, ceny nieruchomości były stosunkowo stabilne, a wielu inwestorów decyduje się na wzięcie kredytu w celu inwestycji - Buy to Let. Bez względu na to czy chciałbyś kupić nieruchomość dla siebie, czy pod wynajem - nie możesz zapomnieć o ubezpieczeniu. Pamiętaj, że Twój dom może zostać przejęty przez bank w momencie, gdy raty kredytu hipotecznego nie są spłacane.

Dane aktualne na dzień publikacji.

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.