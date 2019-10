Zakup domu w UK - Jak zwiększyć swoje szanse na wysoki mortgage?

Staranie się o mortgage można porównać do zdobywania szczytu góry. Należy poznać swoje mocne i słabe strony, zgromadzić ogólną wiedzę, zaopatrzyć się w mapę i potrzebny sprzęt, a czasem także wysłuchać kilku sprawdzonych rad od doświadczonego przewodnika.

Jeśli jesteście w trakcie przygotowań do kupna nieruchomości w UK lub napotkaliście problemy z pożyczeniem odpowiedniej kwoty na zakup swojego wymarzonego dom w UK, zapraszamy do przeczytania naszych podpowiedzi co możecie zrobić, aby wydawać się dla banku atrakcynym klientem i zmaksymalizować swoje szanse na zaciągnięcie większego kredytu.

Kiedy kredytodawcy oceniają ile mogą Wam pożyczyć, biorą pod uwagę kilka czynników, w tym twoją zdolność kredytową (czyli na jąką miesięczną ratę kredytu będzie Cię stać), istniejące zobowiązania kredytowe, historię kredytową i zarobki. W dużym uproszczeniu, aby uzyskać jak największą kwotę kredytu, musisz zminimalizować wszystko to co negatywnie wpływa, na któryś z w/w czynników i upewnić się, że twoja sytuacja finansowa jest dobrej formie.

Ostrożnie zarządzaj swoim zadłużeniem

Przede wszystkim jakikolwiek kredyt, pożyczka, leasing na samochód czy zadłużenie na karcie kredytowej nie jest przeszkodą do starania się o kredyt. Jeśli jednak myślimy o zwiększeniu swoich szans na duży mortgage, w idealnym scenariuszu, należałoby spłacić istniejące zobowiązania, przed aplikacją o Mortgage lub zminimalizować wysokość zadłużenia i rat kredytów.

Jeśli jednak nie będzie Was na to stać, są pewne wskazówki, które warto zastosować. Agencja kredytowa Experia twierdzi na przykład, że jeśli posiadasz niespłacony balans na karcie kredytowej to dobrze, aby był on mniejszy niż połowa przyznanego Ci limitu. Czyli jeżeli Twój łączny limit z kilku kart kredytowych wynosi £10,000, Twoje zadłużenie nie powinno przekraczać £5,000.

Warto również unikać korzystania z overdraft. Jeśli robisz to zbyt często, może to zostać zinterpretowane przez bank jako życie na finansowej „krawędzi”.

Jakie są przywileje dla First Time Buyers w 2019 roku? >> Czytaj >>>

Sprawdz swój credit report, zanim zrobi to bank

Starając się o kredyt, musimy przygotować się na to, że będziemy prześwietlani przez kredytodawcę z każdej strony. Powinno zatem zależeć nam, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony i przekonać go, że jesteśmy zdyscyplinowany pod względem swoich finansów osobistych.

Jednym ze sposóbów sprawdzenia tego jak do tej pory radziliście sobie z zobowiązaniami, jest raport kredytowy (credit report), zawierający szczegółowe dane gromadzone przez agencje kredytowe w UK. Raport zawiera informacje tj. twoje dane personalne, historię adresów, posiadane konta bankowe, kredyty, pożyczki, karty kredytowe (obecne i te spłacone) na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Warto wygenerować sobie taki raport samodzielnie i upewnić się, że nie ma tam żadnych niespodzianek. Jeśli jednak znajdzie się tam coś co Was zdziwi lub o czym nie byliście świadomi, nie zwlekaj z wyjaśnieniem sprawy i skorygowaniem nieprawidłowego wpisu.

Przygotowanie raportu kredytowego w UK (Credit report) we własnym zakresie nie obniża Waszego credit score. Do jednych z najbardziej popularnych serwisów, na których można to wykonać to:

Experian

Equifax

Chechmyfile

CreditKarma (bezpłatne)

10 kroków do kupna domu w UK >> Czytaj >>>

Ogranicz swoje wydatki przed staraniem się o mortgage

Większość kredytodawców zapyta cię o wydatki i będzie chciało zobaczyć wyciągi bankowe, aby zweryfikować to co im powiedziałeś. Warto zacisnąć trochę pasa na parę miesięcy przed staraniem się o Mortgage – zarówno pomoże to w uzbieraniu większego wkładu własnego, jak również Wasze bank statements będą wyglądać lepiej. Wskazane jest także, aby powstrzymać się z płatnościami na wszelkie rozrywki typu loterie, kasyna, zakłady itp. Może zostać to zinterpretowane na Waszą niekorzyść przez osobę oceniającą aplikację.

Zmaksymalizuj swoje dochody

Osoby na kontraktach - jeśli macie możliwość robienia nadgodzin, to korzystajcie z tego regularnie, aby zwiększyć Wasz średni dochód. Kredytodawcy wtedy zobaczą, że jest to regularny trend i poza Waszą podstawą (basic pay) będą również mogli wziąć pod uwagę uśrednioną wysokość Waszych nadgodzin z okresu 3 miesięcy przed aplikacją o kredyt.

Self-employed & Limited company directors – nie zaniżajcie swoich dochodów, aby płacić mniejszy podatek. Niskie rozliczenia podatkowe oraz wysoki kredyt na dom w UK niestety nie idą w parze. Często spotykanym błędem jest również rozliczenie z trendem malejącym, czyli ostatnie rozliczenie jest robione na niższym poziomie niż rok wcześniej (np. rok podatkowy 2017-18 profit wynosi £30,000, a rok 2018-19 £25,000)

Zakup pierwszej nieruchomości w UK – First Time Buyers >> Czytaj >>>

Skorzystaj z usług mortgage brokera

Jeśli zależy ci na dużym kredycie, zwiększysz swoje szanse korzystając z usług brokera kredytów hipotecznych. Broker reprezentuje Wasz interes w procesie starania się o kredyt i zazwyczaj ma dostęp do całego rynku kredytów hipotecznych w UK (ponad 80 banków i Building societies). Po przeanalizowaniu Waszej sytuacji finansowej, zarobków, zobowiązań, wysokości wkładu własnego i planów, broker będzie Wam w stanie powiedzieć, który z kredytodawców jest skłonny pożyczyć Wam najwięcej i na jakich warunkach.

Polski Mortgage Broker w UK >>>

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed podjęciem jakiejkolwiek kredytu lub zaakceptowaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie Waszych wymagań i ogólnych warunków kredytu.

Sponsor artykułu:

Polub nas na Facebook >>>