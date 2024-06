Życie w UK Zakończono prace budowlane na odcinku A30 w Kornwalii

Ważna informacja dla kierowców korzystających z brytyjskich dróg – prace budowlane na odcinku drogi A30 w Kornwalii pomiędzy rondami Chiverton Cross i Carland Cross zostały zakończone. Od 24 czerwca 2024 roku jedno z najważniejszych połączeń drogowych w Kornwalii jest znów przejezdne.

A30 to główna droga w Anglii, biegnąca na długości 284 mil (457 km) w kierunku południowo-zachodnim z Londynu do kornwalijskiego Land’s End. Historycznie trasa ta była główną osią w Wielkiej Brytanii od XVII wieku do początku XIX wieku, jako najważniejszy szlak dyliżansowy i droga pocztowa. Dawniej zapewniała najszybszą trasę z Londynu na południowy zachód drogą lądową, jednak obecnie większość tej funkcji pełnią M3 (w tym A316) i A303.

Droga A30 zachowała jednak ten status lokalnie, a konkretnie na zachodzie od Honiton, w hrabstwie Devon do Land’s End.

Kluczowa trasa w Kornwalii jest już (prawie) w pełni przejezdna

Warte 330 mln funtów prace modernizacyjne na odcinku pomiędzy rondami Chiverton Cross i Carland Cross rozpoczęły się w 2020. Zakończenie prac było kilkakrotnie opóźniane, a w marcu 2024 termin został znów przesunięty o kolejne trzy miesiące. Powodem tak dużych opóźnień były przede wszystkim pogoda i wyzwania inżynierskie, napotkane podczas prac budowlanych. Po zakończonej przebudowie na A30 w Kornwalii pojawiło się 10 nowych przejść podziemnych i wiaduktów, trzy nowe mosty oraz 33 nowe przepusty i przejścia dla dzikich zwierząt. Dziewięć tuneli dla wydr i 21 przejść dla nietoperzy zostało uwzględnionych w projekcie.

National Highways poinformowało, że na niektórych drogach lokalnych, chodnikach i ścieżkach rowerowych wciąż jest sporo pracy do wykonania, aby w pełni zakończyć tę przebudową. Niektóre drogi lokalne w tamtejszych okolicach będą zamknięte do 12 lipca.

Projekt wart 330 mln funtów

Obejmuje to całkowite zamknięcie drogi łącznikowej B3277 od Chiverton do ronda serwisowego do 24 czerwca do 12 lipca. Ruch między A30 i St Agnes zostanie przekierowany wzdłuż A30 do węzła Scorrier przez Blackwater, przed ponownym połączeniem z B3277 na rondzie serwisowym i odwrotnie.