Zakłócenia w komunikacji autobusowej - lokalnie w UK zaczyna brakować kierowców

Fot: Wikimedia Commons

W Wielkiej Brytanii dochodzi do zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w skali lokalnej. Powodem są niedobory kierowców, wynikające zarówno z Brexitu, jak i pandemii koronawirusa.

Jak czytamy na łamach "The Independent" braki wśród kierowców autobusów są tak duże, że lokalnie są odwoływane zaplanowane wcześniej przewozy. Władze councilu w hrabstwie Lincolnshire i w niektórych częściach Irlandii Północnej zaleciły rodzicom, aby w tym tygodniu sami zorganizowali swoim dzieciom transport do szkoły. W hrabstwach Somerset i York część przejazdów autobusowych zostało odwołanych lub są realizowane w ograniczonym zakresie. Największy brytyjski operator autobusowy w Wielkiej Brytanii, Stagecoach, wystosował przeprosiny w związku z problemami w realizacji zaplanowanych wcześniej przejazdów w Somerset, Cheltenham i Gloucester.

Brakuje nie tylko kierowców ciężarówek

"Podobnie jak wiele firm i branż w Wielkiej Brytanii, obecnie doświadczamy niedoborów kadrowych z powodu skutków pandemii i Brexitu" - komentowała Rachel Geliamassi, dyrektor zarządzający Stagecoach West.

Z kolei Confederation of Passenger Transport (CPT) informuje, że ​​firmy autobusowe pracują nad szkoleniem nowych kierowców, których zadaniem będzie wypełnienie luk, pozostawionych po pracownikach, którzy opuścili Wielką Brytanię w ostatnich miesiącach. Tom Bartošák-Harlow, rzecznik prasowy CPT zapewnia, że lokalne trudności w świadczeniu usług są krótkoterminowe. "Duża część siły roboczej to obywatele UE, którzy zdecydowali się na powrót do swoich krajów ojczystych. Pandemia również przyspieszyła naturalną rotację personelu" - komentuje na łamach "The Independent" uspokajając sytuację.

Niedobory kadrowe dotykają także siedzących za kierownicą autobusów

Branża hotelarska, szeroko pojęty sektor usług gastronomicznych, budownictwo i transport - teraz do tej wyliczanki będzie można dodać także i transport autobusowy. Lista branż dotkniętych kryzysem w wyniku Brexitu i na skutek konsekwencji pandemii koronawirusa robi się coraz dłuższa...