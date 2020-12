„Zakładajcie maseczki na świąteczne spotkania rodzinne, by uniknąć trzeciej fali pandemii” - apeluje Światowa Organizacja Zdrowia

Fot. Getty

Światowa Organizacja Zdrowia wystosowało do światowej ludności kolejny apel związany z bezpiecznymi obchodami Bożego Narodzenia. Tym razem WHO radzi, by na świąteczne spotkania rodzinne zakładać maseczki ochronne na twarze, by zmniejszyć ryzyko trzeciej fali epidemii na początku 2021 roku.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca wszystkich mieszkańców Europy do zakładania maseczek ochronnych na twarze podczas świątecznych spotkań rodzinnych. WHO ma nadzieję, że takie zachowanie uchroni nas przed trzecią falą epidemii, która może nastąpić po okresie świąteczno-noworocznym.

Świąteczne porady WHO. W maseczkach przy wigilijnym stole

WHO wystosowało swój apel w odpowiedzi na to, że wiele krajów Starego Kontynentu zdecydowało się na złagodzenie restrykcji na czas Bożego Narodzenia, by umożliwić rodzinom spotkania z bliskimi przy wspólnych świątecznych stołach pod jednym dachem. Naukowcy ostrzegają jednak, że takie złagodzenie ograniczeń może się okazać opłakane w skutkach, przynoszą w styczniu trzecią falę epidemii.

WHO stwierdziło, że istnieje „wysokie ryzyko” zaognienia sytuacji epidemicznej w Europie na początku 2021 roku. W związku z tym, w wydanych 16 grudnia najnowszych wytycznych Światowa Organizacja Zdrowia wzywa wszystkich ludzi do unikania „nawet małych spotkań w pomieszczeniach” i do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos podczas przebywania z przyjaciółmi i rodziną - o ile na co dzień się z nimi nie mieszka.

Nie jest to pierwsza tego typu porada ze strony WHO. Jakiś czas temu naukowcy radzili, by wigilijną kolację urządzać w ogrodach - aby unikać spotkań w zamkniętych pomieszczeniach. Jakkolwiek stosowne nie byłyby to porady, wydaje się mało prawdopodobne, by wielu ludzi rzeczywiście się do nich zastosowało.