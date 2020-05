Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych w UK wpłynie na rzucenie palenia?

Od 20 maja wchodzi zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, co z kolei według ekspertów może się przyczynić do rzucenia palenia przez niektórych lub do szukania alternatyw. Zakaz, który w Wielkiej Brytanii dotknie 1,3 miliona palaczy papierosów mentolowych to wynik dyrektywy UE, i zostanie wprowadzony niezależnie od Brexitu.

Według badania, w którym wzięło udział ponad 500 palaczy papierosów mentolowych, i zostało przeprowadzone przez Populus na zlecenie Philip Morris Limited (PML), po wprowadzeniu zakazu jedna trzecia palaczy tego typu papierosów prawdopodobnie przejdzie na produkty alternatywne.

Osoby badane musiały odpowiedzieć na serię pytań, aby możliwa była ocena tego, w jaki sposób mogą zareagować na wejście zakazu w życie. W odpowiedzi na pytanie, co zrobią po 20 maja, jedna trzecia uczestników badania wskazała, że prawdopodobnie sięgną po nowe rozwiązania takie jak mentolowe wkłady do podgrzewania lub mentolowe wkłady do e-papierosów (czyli produkty, które nie są objęte zakazem).

Oznaczałoby to, że około 420,00 palaczy przerzuciłoby się na zamienniki i mielibyśmy do czynienia z największą ucieczką od papierosów od roku 2015. W badaniach 17% respondentów, czyli ok. 220,000 palaczy „mentoli” zadeklarowało całkowite rzucenie palenia (4% - jako bardzo prawdopodobne, 13% jak całkiem prawdopodobne). Wyniki badania Populus pokazują także, że ponad jedna czwarta (26%) uczestników badania nie wiedziała o zbliżającym się zakazie.

Pewne jest także to, że zakaz sprzedaży papierosów mentolowych dotknie także Polaków – palaczy “mentoli” mieszkających w Wielkiej Brytanii. Z kolei w przeprowadzonym w Polsce w 2018r. badaniu palaczy papierosów mentolowych, 16% badanych potwierdziło, że rzuciliby palenie po wprowadzeniu zakazu.

Badanie, którym objęto w sumie 8 Europejskich rynków pokazuje także, że Polska jest na drugim miejscu w UE jeśli chodzi o dwa wskaźniki: udziału palaczy papierosów mentolowych (10.2%) oraz użycia papierosów mentolowych w grupie kobiet w wieku 25-54 (17.3%).