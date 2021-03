Zakaz podróżowania w UK: Od dwóch miesięcy nie został aresztowany nikt, kto nie potrafił uzasadnić celu swojego wyjazdu z kraju

Fot. Getty

Pomimo ogłoszonego przez Priti Patel pod koniec stycznia zakazu podróżowania poza granicę UK, jeszcze nikt nie został aresztowany wskutek niewystarczającego uzasadnienia powodu swojego wyjazdu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przez największe brytyjksie lotniska przewinęły się setki tysięcy ludzi.

Choć teoretycznie od końca stycznia w UK obowiązuje zakaz podróżowania poza granicę kraju bez ściśle uzasadnionego powodu, to policja nie dokonała jeszcze ani jednego aresztowania podróżnego, który nie był w stanie w sposób satysfakcjonujący wskazać, dlaczego musi wyjechać z kraju (wyjątki stanowią podróż w celach służbowych, studia, zobowiązania prawne, przeprowadzka lub ważne wydarzenia życiowe, takie jak udział w ślubie lub pogrzebie). Uprawnienia policji w tym zakresie wydają się być zatem nieco teoretyczne, a egzekucja wytycznych Home Office sprowadza się jedynie do wystawiania niesubordynowanym mieszkańcom Wysp mandatów. Jak poinformował „The Independent” anonimowy informator z National Police Chiefs’ Council (NPCC), po ogłoszeniu przez Priti Patel 27 stycznia nowych restrykcji dotyczących wyjazdów poza UK, policja nie otrzymała narzędzi do egzekwowania nowych wytycznych. Funkcjonariusze natomiast woleli skupić się na naruszeniach lockodnu w kraju, niż na powstrzymywaniu ludzi przezd opuszczeniem Wielkiej Brytanii.