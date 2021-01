Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski przedłużony. Do kiedy?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zakaz ma potrwać do 13 stycznia.

Zakaz lotów z UK do Polski zostanie wydłużony przez alarmującą sytuację epidemiczną na Wyspach.

Obowiązujący obecnie zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski zostanie przedłużony do 13 stycznia 2021 roku. Jest to spowodowane alarmującą sytuacją epidemiczną na Wyspach.

Zakaz lotów z UK do Polski zostanie zgodnie z decyzją polskiego rządu wydłużony do 13 stycznia ze względu na niepokojącą sytuację w Wielkiej Brytanii dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa (na Wyspach odnotowuje się obecnie 60 000 nowych przypadków zarażeń dziennie i ponad 800 zgonów). Obowiązujące rozporządzenie dotyczące zakazu lotów z UK do PL z 7 grudnia 2020 r. wygaśnie 6 stycznia 2021 r.

Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski

We wtorek na stronie BIP w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia, w którym podano, że „w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego”.

Zgodnie z projektem zakaz ten obejmie lądowanie cywilnych samolotów przewożących pasażerów z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wyjątki od zakazu

Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski nie będzie obejmował samolotów wykonujących loty międzynarodowe:

- na zlecenie Prezesa Rady Ministrów

- za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

- wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie

- realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r.