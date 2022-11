Zakaz korzystania z węży ogrodowych zostaje zniesiony przez Thames Water

Władze Thames Water podjęły decyzję o zniesieniu zakazu korzystania z wężów ogrodowych. Przypomnijmy, te środek zapobiegawczy dotyczył aż 15 milionów mieszkańców UK. Jednocześnie zachęcony wszystkich, aby zachowali pewną powściągliwość w korzystaniu z zasobów wodnych.

Obowiązujący w UK zakaz korzystania z węży służących do podlewania przydomowych ogródków został zniesiony po trzech miesiącach obowiązywania. Dotyczył on około 15 milionów ludzi, którzy korzystają z wodociągów Thames Water. Jak czytamy na łamach „Guardiana” zniesienie tych ograniczeń było możliwe dzięki ostatnim ponadprzeciętnym opadom deszczu i oczekiwaniom opinii publicznej w tym zakresie. „Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za wsparcie w oszczędzaniu wody podczas zakazu korzystania z węży ogrodowych” – powiedziała dyrektor generalna Thames Water, Sarah Bentley, cytowana przez „Guardiana". „Małe zmiany mogą mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o oszczędzanie wody i jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym klientom za ich wysiłki w tej kwestii.

Koniec zakazu używania węży ogrodowych w UK

„Dokładnie rozważyliśmy naszą decyzję o usunięciu zakazu. Pomimo niedawnych opadów nadal musimy chronić nasze przyszłe dostawy wody. Potrzebujemy więcej deszczu przez całą zimę, aby nasze rzeki i zbiorniki wodne były w pełni napełnione i gotowe na wiosnę i lato przyszłego roku” - dodawała Bentley.

Według informacji Thames Water poziom „zmagazynowanych” wód poprawia się w wielu zbiornikach w całym regionie, w tym w Farmoor, który zaopatruje około 480 000 klientów w Oxfordshire i Wiltshire, gdzie poziom wody powrócił do prawie normalnego poziomu wynoszącego 87%.

Themas Water apeluje jednak o powściągliwe korzystanie z wody

„Kryzys wciąż trwa. Stan wód w niektórych miejscach w zachodnim Londynie pozostaje poniżej średniej, dlatego stosujemy ostrożne podejście” - zaznaczała jednocześnie szefowa Thames Water.

Przypomnijmy, w piątek 12 sierpnia 2022 roku w niektórych regionach Anglii ogłoszono oficjalnie stan suszy. Był to pierwszy taki przypadek od 2018 roku. Od końca lipca 2022 roku w Wielkiej Brytanii oficjalnie panował stan tzw. "prolonged dry weather" (stan „długotrwałej suchej pogody”), co stanowi jeden z etapów poprzedzających ogłoszenie stanu związanego z trwającą suszą. Dodajmy także, że mieliśmy do czynienia z najsuchszym lipcem od 50 lat i najbardziej suchą pierwszą połową roku od 1976 roku.

W jakim stanie znajdują się brytyjskie zbiorniki wodne?

Z czym wiązało się wprowadzenie stanu suszy? To przede wszystkim ze wdrażanie wcześniej ustalanych planów dotyczących korzystania z wody. Wraz z ogłoszeniem tej decyzji firmy wodociągowe musiałyby wprowadzić w życie swoje plany dotyczące suszy – wcześniej uzgodnione z EA – które obejmują tymczasowe między innymi zakazy używania węży do podlewania ogrodów, czyszczenia samochodów lub napełniania brodzików. „Najpierw zakazane będzie rozrzutne korzystanie z wody, zanim konieczne będzie ograniczenie bardziej podstawowych zastosowań” - komentował Alastair Chisholm, dyrektor Chartered Institution of Water and Environmental Management.

Plany umożliwiają również firmom wodociągowym ubieganie się o pozwolenia na pobór większej ilości wody z rzek, zbiorników lub warstw wodonośnych. „Będą pompować wodę z jednego obszaru, gdzie mogą mieć więcej zasobów, do drugiego i otwierać zbiorniki retencyjne. Nie można łatwo przenosić wody na duże odległości ze względu na wysokie koszty energii, ale można ją przemieszczać regionalnie” - uzupełniał Chisholm.

„Kryzys wciąż trwa”

Długotrwały okres bez deszczu lub z nieznacznym opadem w stosunku do średnich i wysoką temperaturą, którego niedawno doświadczyliśmy, będzie miał poważne konsekwencje dla rolnictwa. Aby uświadomić sobie, jak zła jest sytuacja, warto zaznaczyć, że w południowo-wschodniej Anglii mieliśmy 144 dni z niewielkimi lub zerowymi opadami deszczu od stycznia. To najdłuższy taki okres od lat 70-tych, według danych Met Office.

