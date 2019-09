Zagubiona koza sparaliżowała ruch na autostradzie M62 - ZOBACZ wideo!

Przez ponad 90 minut ruch na autostradzie M62 na wysokości Lofthouse w North Yorkshire został całkowicie sparaliżowany. Przyczyną tego stanu rzeczy była... uciekająca koza.

Wyraźnie zagubione zwierze nie tylko wprawiło w zdumienie kierowców jadących M62, ale także przyczyniło się do powstania potężnych korków i utrudnień w ruchu. Rzeczone wydarzenia miały miejsce w sobotę, późnym wieczorem.

W polowaniu na kozę brali udział zarówno wezwaniu na miejsce policjanci, jak i zwykli kierowcy, którzy nie tylko zwalniali, aby przypadkiem nie potrącić zwierzęcia, ale także wysiadali ze swoich samochodów i ruszali za nią w pogoń.

Sami możecie zobaczyć jak to wyglądało na tym filmiku:

Jak wynika z oficjalnych komunikatów przekazanych przez Highways England akcja z kozą miała miejsce między skrzyżowaniami 29 i 28, zamykając dostęp z M1 na południe oraz do M62 na zachód. Autostrada był zablokowana w obu kierunkach jazdy aż do godziny 21. Zrobiono tak, aby móc bezpiecznie złapać zwierzę. Udalo się to jednemu z funkcjonariuszy drogówki. Sprawczyni tego całego zamieszania wróciła wówczas na swoje pole.

