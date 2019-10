„Zagrożenie dla życia” - Met Office ostrzega przed ulewnymi deszczami i wichurami zbliżającymi się do Wielkiej Brytanii

Na Wyspach letnia pogoda bez zmian - nadal będzie burzowo, deszczowo i bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze dziś do godziny 21:00 obowiązuje żółty alert pogodowy wydany przez Met Office dla sporej części południowo-wschodniej...

Zbliża się załamanie pogody w UK - czekają nas deszcze, porywisty wiatr i sztormy

I to by było na tyle jeśli idzie o ciepła i suchą jesień na Wyspach Brytyjskich. Koniec tygodnia przyniesie nam załamanie pogody i do UK wrócą tradycyjne deszcze, przenikliwy chłód i zimny wiatr. Lokalnie...