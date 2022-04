Zagraj w następnym losowaniu EuroMillions wartym ponad 100 mln funtów — 20 kuponów za jedyne 2 funty*

Ten artykuł sponsorowany jest dostarczany przez LottoGo

*18+. Każdy kupon to 1/50 udziału. Obowiązuje regulamin LottoGo.com. Oferta dla nowych graczy. BeGambleAware.org. Take time to think.

EuroMillions ma dobrą passę z następnym losowaniem o wartości ponad 100 MILIONÓW funtów, a TY możesz wygrać jego część.

Ta gra, której losowania odbywają się w każdy wtorek i piątek, od czasu jej uruchomienia wyłoniła ponad 100 zwycięzców nagrody głównej w Wielkiej Brytanii.

Ale możemy zobaczyć nawet więcej zwycięzców w tym roku.

Wiodąca brytyjska strona loteryjna daje graczom możliwość zmaksymalizowania swoich szans w najpopularniejszej grze w Europie dzięki specjalnej ofercie za jedyne 2 funty* .

Popularna strona LottoGo.com uruchomiła ofertę EuroMillions, umożliwiając graczom połączenie sił z innymi fanami EuroMillions online, co oznacza, że ​​nie musisz nawet wychodzić z domu.

Z tą ofertą gracze płacą znacznie niższą cenę za udział w większej ilości kuponów niż normalnie jako pojedynczy gracz, co zwiększa szanse wszystkich na wygranie nagrody.

Jeśli Twoje liczby zostaną wylosowane, nagroda zostanie podzielona po równo, co oznacza, że ​​wiele osób może jednocześnie wygrać duże pieniądze.

Mówiąc o uruchomieniu nowej oferty, rzecznik LottoGo.com powiedział: „Jesteśmy zachwyceni odpowiedzią na naszą nową ofertę. To nasz sposób , aby pomóc fanom EuroMillions zjednoczyć się w dążeniu do zdobycia wielkich nagród. Gracze uwielbiają to, że można to wszystko zrobić online w zaciszu swojego domu.”

Chcesz szansę w kolejnym losowaniu EuroMillions?

LottoGo.com daje naszym czytelnikom dostęp do tej specjalnej oferty.

Oferują nowym graczom szansę odebrania 20 kuponów na następne losowanie EuroMillions za jedyne 2 funty*.

Zmaksymalizuj swoje szanse w kolejnym losowaniu EuroMillions, klikając tutaj

18+. Obowiązują Regulamin LottoGo.com. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy. Wygrane będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy uczestników syndykatu. Każdy kupon to 1/50 udziału. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy.