Zaginął 38-letni Polak z Luton - pomóż w odnalezieniu naszego rodaka

Apelujemy o pomoc w poszukiwaniach Polaka, który zaginął w Wielkiej Brytanii. Michał Pluszczyk w 2020 roku przyleciał na Wyspy. Zatrzymał się w Luton, gdzie podjął pracę w branży remontowo-budowlanej. W kwietniu 2021 roku słuch o nim zaginął.

38-letni Michał Pluszczyk pochodzi z Katowic. Jak czytamy na łamach portalu "SOS Zaginięcia" nasz rodak do UK przyjechał w listopadzie 2020 roku. "Zatrzymał się w miejscowości Luton i pracował w branży remontowo-budowlanej. Do kwietnia 2021 roku utrzymywał stały kontakt telefoniczny z bliskimi i znajomymi w Polsce. Jednak od tego czasu nastała cisza. Mężczyzna do dnia dzisiejszego nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi" - czytamy na łamach serwisu dostępnego na łamach Facebooka.

Jeśli macie jakiejkolwiek informacje - zgłoście się!

Wraz z całą redakcją "Polish Express" dołączamy się do apelu bliskich pana Michała i katowickiej policji (informacje o tym znajdziemy tutaj: https://katowice.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/316319,Poszukujemy-zaginionego-Michala-Pluszczyka.html) o pomoc w jego odnalezieniu. Jeśli którykolwiek z naszych czytelników ma jakieś informacje w związku z jego osobą - prosimy o pomoc! Oto rysopis na podstawie informacji zamieszczonych na stronie "SOS Zaginięcia":

Zaginiony ma około 181-185 cm wzrostu, waży około 70-89kg. Ma ciemne blond włosy, sądząc po zdjęciu są one krótko ścięte, oraz jasne oczy. Jego znakiem szczególnym jest tatuaż na przedramieniu (w formie rysunku, znaku symbolicznego) oraz blizna po ranie ciętej.

Apelujemy o pomoc w znalezieniu zaginionego rodaka

Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje proszeni są o kontakt z polską policją pod numerem alarmowym 112.

Można również kontaktować się Komendą Miejską Policji w Katowicach (47 851 25 55, e-mail: [email protected]), a także pisać na FB na profil @zaginiecia. Dziękujemy za wszelką pomoc!