Zaginął 34-letni Konrad Franasowicz. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach

Salma Krawczyk ma 5 lat, ok. 130 cm wzrostu, blond włosy do ramion. Przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, w okolicach Londynu. Salma zaginęła w 2012 roku. Najprawdopodobniej została uprowadzona przez...

Anglik porwał i pobił dziecko w Krakowie

Do makabrycznych wydarzeń doszło we wtorkowe popołudnie w Krakowie. Obywatel Wielkiej Brytanii porwał czteroletnie dziecko, a następnie je pobił i pogryzł. Anglik wczoraj ok godz 18 podbiegł do matki...