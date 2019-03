Zagadka Kuby Rozpruwacza ROZWIĄZANA - czy legendarny zabójca był polskim imigrantem?

Zagadka tożsamości Kuby Rozpruwacza pozostawała nierozwiązana od przeszło wieku. Niezliczeni "ripperolodzy" przez dziesiątki lat głowili się nad tym kim był człowiek odpowiedzialny za morderstwa dokonane w londyńskim Whitechapel.

W 2014 roku niejaki Russell Edwards, brytyjski przedsiębiorca, ogłosił, że rozwikłał tajemnicę tożsamości Kuby Rozpruwacza. Po tym, jak na jednej z aukcji nabył szal należący do jednej z ofiar seryjnego mordercy - Catherine Eddowes - dzięki zaawansowanym technikom badania DNA miał zbadać ślady krwi pozostawione na części garderoby. Dzięki temu miał odkryć tożsamość legendarnego zabójcy.

Udowodnienie, że szal rzeczywiście należy do jednej z ofiar zajęło Edwardsowi i jego ekipie kilkanaście lat. Dzięki pomocy eksperta ds. analizy DNA Jariego Louhelainena, udało się porównać próbki z ubrania Eddowes z tymi, pochodzącymi od jednego z jej przodków. Badania dały wynik pozytywny, co pozwoliło przeprowadzić dalsze testy, mające na celu wyodrębnienie materiału genetycznego należącego do oprawcy.

Oprócz krwi Eddowes, naukowcy odnaleźli na szalu komórki pochodzące z męskiego nasienia. Po kolejnej serii eksperymentów okazało się, że próbka wykazuje podobieństwo z materiałem uzyskanym od siostry jednego z głównych podejrzanych – Aarona Kośmińskiego.

Polski imigrant żydowskiego pochodzenia miał dostać się na Wyspy uciekając przed pogromami. W dzielnicy Whitechapel Kośmiński pracował jako fryzjer. Oprócz dowodów w formie próbek DNA, na jego niekorzyść przemawia dodatkowo wątpliwa kondycja psychiczna – wiadomo, że polski imigrant cierpiał na schizofrenie paranoidalną, a żywot zakończył w zakładzie dla umysłowo chorych w 1919 roku.

Zagadka rozwiązana? Nie do końca! Blisko pięć lat temu wyniki badań przeprowadzonych przez Edwardsa zostały jednak zakwestionowane przez część ekspertów. Postanowiono więc przeprowadzić kolejne badania. Tym razem fiński ekspert biologii molekularnej pracował z specjalistami od medycyny sądowej z Liverpool John Moores University oraz doktorem Davidem Millerem z University of Leeds. W pracy, jaką opublikowali na łamach "Journal of Forensic Sciences" udowadniają, iż "zebrane dane potwierdzają hipotezę, że szal zawiera materiał biologiczny Catherine Eddowes i że sekwencje mtDNA uzyskane z plam nasienia pasują do sekwencji jednego z głównych podejrzanych policji, Aarona Kośmińskiego". Oprócz tego zapewniają, że ich praca ma charakter "najbardziej systematycznej i najbardziej zaawansowanej analizy genetycznej dotyczącej morderstw Kuby Rozpruwacza".

Czy i tym razem ich praca zostanie skrytykowana?