Zadłużenie Wielkiej Brytanii okazało się drastycznie większe niż oczekiwano w sierpniu

Fot. Getty

Gwałtowny wzrost inflacji spowodował ​rekordowy poziom odsetek, jakie brytyjski rząd spłaca w ramach zadłużenia publicznego Wielkiej Brytanii. W sierpniu sytuacja była znacznie gorsza, niż oczekiwano.

Office for National Statistics (ONS) ujawniło najnowsze dane gospodarcze, dotyczące zadłużenia Wielkiej Brytanii. W sierpniu tego roku płatności odsetek sięgnęły 8,2 miliarda funtów. Jest to o około 1,5 miliarda GBP więcej, niż o tej samej porze w 2021 roku. Jest to też najwyższy poziom od początku prowadzenia statystyk, czyli od 1997 roku.

Zadłużenie Wielkiej Brytanii wzrosło gwałtownie

Wysokie odsetki pojawiają się na skutek dalszego zapożyczania się brytyjskiego rządu, który pożyczył miliardy funtów, aby pomóc gospodarstwom domowym uporać się z gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię.

Według ONS brytyjskie władze pożyczyły w sierpniu aż 11,8 miliarda funtów. Jest to o 2,6 miliarda funtów mniej niż w sierpniu 2021 roku, ale o 6,5 miliarda funtów więcej niż przed pandemią, czyli w 2019 roku.

Martyn Beck, główny doradca ekonomiczny Klubu EY i były ekonomista w MSP, w wypowiedzi cytowanej przez BBC, powiedział, że choć w perspektywie 12 miesięcy wysokość pożyczek spadła, to jednak zadłużenie UK jest wyższe niż się spodziewano. Zdaniem ekspertów z ONS, jest to też związane z gwałtownym wzrostem inflacji w tym roku, która wpływa na wysokość odsetek.

Przypomnijmy, że w lipscu po raz pierwszy od 40 lat iflacja w UK przekroczyła 10 proc. W sierpniu natomiast nieoczekiwanie stopa brytyjskiej inflacji nieznacznie spadła, sięgając 9,9 proc. Prognozy na najbliższy miesiące i pierwszą połowę 2023 roku wciąż są jednak niepokojące.

