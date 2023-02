Zaczął się armageddon. Zamknięte szkoły, zakłócenia w podróży i tysiące domów bez prądu

Tysiące domów jest pozbawionych prądu, a dziesiątki szkół zostało zamkniętych, gdy huragan Otto spowodował zakłócenia w całej Szkocji. Wiele połączeń promowych, kolejowych i autobusowych zostało opóźnionych lub odwołanych, a powalone drzewa spowodowały problemy w kursowaniu pociągów między Aberdeen i Inverness.

Wraz z pojawieniem się huraganu Otto, na Wyspach zarejestrowano podmuchy wiatru o prędkości 60 mil na godzinę, a na szczycie w paśmie Cairngorm zarejestrowano prędkość wiatru 120 mil na godzinę. Z kolei BBC Scotland Weather poinformowało, że porywy wiatru o prędkości 83 mil na godzinę zarejestrowano w Inverbervie, Aberdeenshire, a o prędkości 80 mil na godzinę w Lossiemouth, Moray i Tain w Highlands.

W związku z uderzeniem huraganu doszło do opóźnienia i odwołania wielu połączeń promowych, kolejowych i autobusowych. Network Rail Scotland poinformowało, że na niektórych trasach obowiązują ograniczenia prędkości.

W wyniku huraganu droga A1 (M) w pobliżu Darlington została zamknięta w obu kierunkach z powodu przewróconych pojazdów. Poinformowano, że furgonetka uderzyła w most kolejowy, ale nikt nie został ranny. Kierowcy ostrzegani są przed trudnymi warunkami na drogach.

Motorway road closure



The A1(M) has been closed between J59 and J60 (Coatham Munderville Darlington) in both directions due to three overturned high-sided vehicles.



Thankfully, nobody has been injured.



Please be mindful when travelling in high winds.GanCannypic.twitter.com/BBvwZFF3Tp