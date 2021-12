Zabił bez powodu - 41-letni Polak skazany na dożywocie za pozbawienie życia niewinnego człowieka

Fot: Met Police

41-letni morderca z Polski został skazany wyrokiem brytyjskiego sądu na co najmniej 22 lata pozbawienia wolności za pozbawienie życia niewinnego człowieka w całkowicie niesprowokowanym ataku.

Sąd Snaresbrook Crown Court wydał wyrok w sprawie naszego rodaka z Edmonton, części Londynu leżącej w gminie London Borough of Enfield. 41-letni Polak zamordował niewinnego człowieka w wyniku całkowicie niesprowokowanego ataku z użyciem noża. Doszło do niego 14 września 2019 roku. Jak ustalono w toku policyjnego śledztwa, do ataku doszło na terenie klubu Old Edmontonians’ Sports & Social Club w Jubilee Park, który znajdował się niedaleko stoiska z owocami i warzywami, gdzie pracowała ofiara. Zabójca, który zażył znaczną ilość kokainy oraz znajdował się pod wpływem alkoholu dźgnął zwykłym, kuchennym nożem 29-letniego mężczyznę, ojca trójki dzieci. Wiadomo, że mężczyzna próbował uciekać przed swoim przyszłym mordercą.

Dlaczego Polak zabił?

Służby ratunkowe znalazły ofiarę ataku imigranta z Polski przy Hounsfield Road, po tym jak zostały wezwane przez parę, która była świadkiem tych wydarzeń i udzieliła mu pierwszej pomocy. Pomimo ich wysiłków jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł niedługo później. Jak później wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci była rana kłuta w brzuchu.

Mężczyzna uciekając z miejsca zbrodni z nożem w ręku został zatrzymany przez gości bawiących się na imprezie w klubie. Kazali mu się położyć na ziemi, a jak czytamy na oficjalnej stronie Met Police, miał wówczas powiedzieć, że przeprasza i "tylko Bóg może mnie uratować".

Jego atak był całkowicie niesprowokowany i pozbawiony motywu

Co było przyczyną tego ataku? Nie wiemy. Początkowo, po tym jak został zatrzymany przez policję i przesłuchany utrzymywał, że przed atakiem miał zostać niespodziewanie uderzony przez swoją przyszłą ofiarę. Co ciekawe, przed sądem tych słów już nie powtórzył. Twierdził, że po prostu nie pamięta, co się wydarzyło, ale nie miał zamiaru zabić 29-latka.

Sędzia Martyn Zeidman QC zasiadający w Snaresbrook Crown Court wydał wyrok, który na minimum 22 lata pozbawi wolności Polaka. Nasz rodak za kratkami może jednak spędzić całe swoje życie.