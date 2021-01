Za uczestnictwo w domowej imprezie w UK dostaniesz mandat w wysokości £800! Priti Patel zaostrza kary za łamanie lockdownu

Fot. Getty

Na wczorajszej konferencji prasowej Priti Patel ogłosiła zaostrzenie kar za łamanie zasad lockdownu. Teraz za uczestnictwo w domowej imprezie w UK będzie można dostać mandat w wysokości £800, a osobom kilkukrotnie złapanym na łamaniu prawa będzie grozić mandat w wysokości nawet £6400!

Zaostrzenie kar za łamanie reguł trzeciego lockdownu to efekt zatrważających statystyk w zakresie zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii. Bo choć w ostatnim tygodniu liczba nowych przypadków w UK znacząco spadła (teraz jest ich ok. 40 000 dziennie, w porównaniu do ok. 60 000 dziennie w pierwszej połowie stycznia), to w ostatnim tygodniu drastycznie zwiększyła się liczba zgonów (w czwartek na COVID-19 zmarło 1290 osób, a w środę aż 1820). Na wczorajszej konferencji prasowej Minister Spraw Wewnętrznych Priti Patel ogłosiła zatem (w towarzystwie Martina Hewitta, przewodniczącego National Police Chiefs' Council) podwyższenie kar za uczestnictwo we wszelkich domówkach, w których łamane są zasady dystansu społecznego, a tym samym trzeciego lockdownu. Mandaty będą wystawiane na kwotę £800, a „recydywistom” za zabawę na domowych imprezach będzie grozić nawet £6400 kary.

Mniejszość nie może narażać bezpieczeństwa innych

Priti Patel pochwaliła mieszkańców Wysp za stosowanie się do reguł trzeciego lockdownu i jednocześnie zaznaczyła, że mniejszość, która naraża innych na niebezpieczeństwo, musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. - Nadal jest niewielka mniejszość, która odmawia podjęcia właściwych działań. Moje przesłanie jest jasne. Jeśli nie będziecie przestrzegać tych zasad, to policja będzie je egzekwować. Funkcjonariusze policji są teraz szybsi w wystawianiu mandatów, gdy stwierdzają naruszenia. I mają w tym moje absolutne poparcie – ostrzegła Priti Patel. I dodała: - Takie nieodpowiedzialne zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. I to nie tylko dla osób obecnych [na spotkaniu], ale także dla naszych wspaniałych policjantów, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, aby je zakończyć.