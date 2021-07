Za podrabiany wynik testu na covid pasażer trafi do więzienia i zapłaci 8 tys. euro grzywny…

Fot. Getty

Poważne konsekwencje mogą spotkać tych, którzy decydują się na podróż z podrabianym wynikiem testu na covid. Boleśnie przekonał się o tym jeden z pasażerów, który za sfałszowany dokument otrzyma surową karę.

Korzystanie z podrabianych wyników testów na covid staje się coraz bardziej popularne wśród osób podróżujących w te wakacje po Europie. Osoby korzystające ze sfałszowanych dokumentów wymieniają wiele zalet takiego podejścia - od niższej ceny, po pewność wyniku.

Surowe kary za podróż z podrabianym wynikiem testu

Okazuje się jednak, że podróż na podstawie podrabianego wyniku testu może się tak naprawdę zupełnie nie opłaca - gdy podróżny zostanie przyłapany na gorącym uczynku przez Straż Graniczną. Boleśnie przekonał się o tym jeden z pasażerów na belgijskim lotnisku w Zaventem. Mężczyzna próbował podróżować ze sfałszowanym wynikiem testu PCR - jednak funkcjonariusze pracujący na lotnisku zdemaskowali jego oszustwo.

W konsekwencji mężczyzna został skazany przez sąd w Brukseli na karę roku więzienia, a dodatkowo musi zapłacić grzywnę w wysokości 8 tys. euro (około 36 tys. PLN). Co ciekawe, sędzia okazał się w tej sprawie bardziej surowy niż prokurator, który zawnioskował o karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jak poinformowała telewizja VRT, to pierwszy taki wyrok w Belgii.

Warto wiedzieć, że Belgia przyjęła bardzo surowe przepisy związane z fałszowaniem wyników testów na covid, ponieważ w kraju tym wiele osób ucieka się do tego rodzaju oszustwa. Według informacji portalu Tanie Loty, między 25 kwietnia a 20 maja na próbie podróży na podstawie sfałszowanego wyniku testu przyłapano około 300 osób. Za przedstawienie podrabianego wyniku grozi kara pozbawienia wolności oraz wysokie kary finansowe.

Z kolei na brytyjskich stronach rządowych widnieje informacja, że za brak stosownego dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa przy wjeździe do Anglii, grozi kara 500 funtów grzywny. Z kolei za niewykonanie testów PCR (spełniających warunki opisane na stronach rządowych) 2. i 8. dnia kwarantanny po przyjeździe do Anglii zza granicy, grozi do 2000 funtów kary. Więcej informacji na temat systemu kar w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronach rządowych GOV.UK.