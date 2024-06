Crime Za nielegalne składowanie odpadów będą przyznawane punkty karne?

Konserwatyści chcą przyznawać kierowcom punkty karne za nielegalne składowanie odpadów. Takie punkty byłyby dodatkową karą do obowiązującej już, nieograniczonej co do wysokości grzywny, a także do kary więzienia.

Nielegalne składowanie odpadów to poważne przestępstwo

Rząd Wielkiej Brytanii uznaje nielegalne składowanie odpadów za poważne przestępstwo. Stąd wysokie kary za wyrzucanie śmieci „gdzie popadnie”, obejmujące karę więzienia do pięciu lat i karę grzywny nieograniczonej co do wysokości. Teraz natomiast politycy Partii Konserwatywnej chcą dołożyć jeszcze jedną karę, a mianowicie przyznawanie punktów karnych kierowcom za drobniejsze przestępstwa z zakresu dzikiego składowania śmieci.

Rishi Sunak zaznacza, że Partia Konserwatywna jest w UK jedyną partią, która ma „jasny plan zapewnienia lokalnej społeczności bezpieczeństwa, ochrony i dobrobytu”. Chociaż partie opozycyjne są innego zdania w tym względzie. Liberalni Demokraci wprost oskarżają torysów o „legalizację śmiecenia”. Natomiast Partia Pracy mówi o „pustych słowach” w tym względzie ze strony torysów. Na potwierdzenie tego laburzyści przytaczają oficjalne, rządowe statystyki dotyczące nielegalnego składowania odpadów, które pokazują, że w zeszłym roku „pod okiem konserwatystów”, śmieci „do lasu” wyrzucono ponad milion razy.

Jak ścigane są przestępstwa z zakresu nielegalnego składowania odpadów?

Przypomnijmy, że councile mogą obecnie nałożyć grzywnę na osoby nielegalnie składujące odpady w wysokości do 1000 funtów. Z kolei znacznie wyższe kary, bo nielimitowane co do wysokości, mogą na osoby dopuszczające się takich przestępstw nałożyć sądy. Poza tym sądy mogą też za przestępstwa tego typu o wyjątkowym kalibrze nałożyć karę pozbawienia wolności do lat pięciu.

Najnowsze dane pokazują, że w latach 2022–2023 grzywnę przekraczającą 1000 funtów z tytułu nielegalnego składowania odpadów otrzymało 110 osób. Natomiast 50 proc. nałożonych grzywien oscylowało w granicach 200-500 funtów.