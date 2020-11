Za jeden dzień normalnych Świąt - pięć dni lockdownu. Władze Anglii myślą nad scenariuszem na kolejne dwa miesiące

Fot. Getty

Prawie miesięczny lockdown w styczniu prawdopodobnie czeka mieszkańców Anglii po kilku dniach normalności na Boże Narodzenie. Rząd rozważa pomysł „wymiany” każdego dnia łagodniejszych restrykcji w okresie świątecznym na 5 dni surowej blokady w styczniu.

Lockdown w styczniu za złagodzenie zasad na Święta? Angielskie władze rozważają nowy scenariusz, zgodnie z którym za każdy jeden dzień „normalności” na Święta, w styczniu obowiązywać będzie 5 dni ścisłego lockdownu w całej Anglii.

Lockdown w styczniu za złagodzenie zasad na Święta?

Mieszkańcy Anglii prawdopodobnie będą musieli zapłacić wysoką cenę za kilka dni „normalności” na Święta Bożego Narodzenia 2020. Według analiz grupy rządowych doradców naukowych SAGE, kilkudniowe i znaczące rozluźnienie restrykcji może wymagać późniejszego stanowczego zaostrzenia zasad - tak aby wyrównać poziom wskaźników epidemicznych w kraju.

Lockdown w styczniu zamiast na Boże Narodzenie w Anglii?



Zniesienie na kilka świątecznych dni zakazu spotykania się z osobami z innych gospodarstw domowych sprawi, że wskaźniki epidemiczne prawdopodobnie poszybują w górę, a to będzie wiązało się z koniecznością kolejnego ogólnokrajowego lockdownu w Anglii. Eksperci szacują, że należałoby przyjąć następującą zasadę: 5 dni ścisłego lockdownu za jeden dzień normalnych Świąt.

Ponieważ planuje się, że „normalność” na Boże Narodzenie może trwać przez pięć dni, oznaczałoby to, że mieszkańców Anglii czekałby trzeci lockdown w styczniu lub częściowo jeszcze w grudniu - trwający 25 dni. Projekt ten nie został jeszcze do końca rozważony przez rząd Anglii, w związku z czym należy go postrzegać jako jeden z możliwych scenariuszy na najbliższy czas, dotyczących epidemii i lockdownu.

Rzecznik Borisa Johnsona podkreślił, że premier cały czas podtrzymuje zamiar rozluźnienia restrykcji na Święta. Według magazynu „The Sun” władze Anglii rozważają złagodzenie zasad dotyczących spotykania się z członkami innych gospodarstw domowych. Złagodzenie miałoby obowiązywać przez pięć dni, licząc od Wigilii włącznie. Ostateczna decyzja i szczegółowy plan mają zostać ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch tygodni.