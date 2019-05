Za czym tęsknilibyście najbardziej po wyprowadzce z UK?

Fot. Getty

Podejmując decyzję o powrocie myślimy głównie o dość przyziemnych sprawach, związanych z finansami, wynajmem, starą i nową pracą, miejscem, w którym rozpoczniemy "drugie" życie... W gorączce załatwiania wszystkich ważnych rzeczy trudno znaleźć czas na refleksję nad tym, co zostawiamy za sobą. Czy tęsknilibyście za czymś po wyprowadzce z UK?

W Brytyjczykach i Wielkiej Brytanii wiele nas drażni i wiele nas śmieszy. Ich duma, brytyjska pogoda, nieco dziwny akcent czy paracetamol jako lek na wszystko - nie każdemu przypadną do gustu. A czy jest coś, co Wam się w UK bardzo podoba i z czym trudno byłoby Wam się rozstać w razie wyprowadzki do Polski lub jakiegoś innego kraju?

Tęsknilibyście za czymś bardziej praktycznym, takim jak dobrze płatna praca, wybrane produkty kosmetyczne lub spożywcze, sklepy z odzieżą (Primark!) czy ogólnie wyższy standard życia? A może bardziej brakowałoby Wam rzeczy mniej uchwytnych, które pozytywnie nastawiają Was do życia, jak choćby wszechobecny uśmiech czy "przereklamowane" brytyjskie how are you?

Za czym najbardziej tęsknilibyście po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii? Czy jest coś, co zabralibyście ze sobą -dokądkolwiek mieliyście się przenieść? Prześlijcie nam swoje odpowiedzi lub zdjęcia na adres redakcji: [email protected]